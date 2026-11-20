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Την παραίτηση του από το βουλευτικό αξίωμα, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, δήλωσε ο Γιώργος Ψυχογιός – ανεξάρτητος βουλευτής μέχρι σήμερα, εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Κόρινθο – οδεύοντας προς την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

Στο ψηφοδέλτιο Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ πρώτος επιλαχών είναι ο Γιώργος Δέδες, ο οποίος έχει διατελέσει γενικός γραμματέας Υποδομών, επί υπουργίας Σπίρτζη. Μένει να φανεί αν θα αποδεχθεί την έδρα.

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Στην περίπτωση της μη αποδοχής η επόμενη που θα πρέπει να αποφασίσει είναι η Έλενα Κονομόδη, η οποία ωστόσο έχει αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και έχει ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ, ενώ είναι και αναπληρώτρια γραμματέας Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Καταναλωτών της Χαριλάου Τρικούπη.

Σημειώνεται πως επόμενη στη λίστα του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ στην Κορινθία είναι η πρώην βουλευτής του κόμματος, Μαρία Θελερίτη.