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Στην τελική ευθεία για τη Βουλή μπαίνει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, φέρνοντας ένα νέο πακέτο παροχών και ρυθμίσεων για νοικοκυριά, οφειλέτες, ενοικιαστές και εργαζόμενους στο Δημόσιο. Στο επίκεντρο βρίσκονται η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί, η νέα ρύθμιση έως 72 δόσεις, η διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού και η δυνατότητα άρσης κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, το οικονομικό επιτελείο περνά πλέον στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας των ρυθμίσεων, πριν το νομοσχέδιο πάρει τον δρόμο για την ψήφισή του στη Βουλή.

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Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει περισσότερα από 100 άρθρα και ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων που αγγίζουν το διαθέσιμο εισόδημα, το ιδιωτικό χρέος, τη στέγαση, τους μισθούς στο Δημόσιο, αλλά και το πλαίσιο λειτουργίας των τυχερών παιγνίων.

Η κυβέρνηση επιδιώκει η ψήφιση να ολοκληρωθεί έως τις 24 Ιουνίου, ώστε τα πρώτα μέτρα να ενεργοποιηθούν πριν από το τέλος του μήνα.

150 ευρώ ανά παιδί χωρίς αίτηση

Η πιο άμεση παρέμβαση αφορά την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Το ποσό θα καταβληθεί αυτόματα, χωρίς αίτηση, στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ. Δικαιούχοι είναι οικογένειες που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, με το μέτρο να αφορά περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά.

Για οικογένειες με περισσότερα παιδιά, το συνολικό ποσό θα αυξάνεται ανάλογα. Έτσι, μια οικογένεια με δύο παιδιά θα λάβει 300 ευρώ, με τρία παιδιά 450 ευρώ κ.ο.κ.

Για περιπτώσεις νέων γεννήσεων ή προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά τη φορολογική δήλωση, προβλέπεται δυνατότητα συμπληρωματικής πληρωμής έως το τέλος Αυγούστου, εφόσον οι σχετικές μεταβολές δηλωθούν εγκαίρως.

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Νέα ρύθμιση έως 72 δόσεις για παλαιά χρέη

Σημαντικό κομμάτι του νομοσχεδίου αφορά το ιδιωτικό χρέος.

Προβλέπεται νέα έκτακτη ρύθμιση έως 72 δόσεις για οφειλές προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ που έχουν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η ένταξη στη ρύθμιση θα μπορεί να γίνει έως το τέλος του έτους, ενώ το επιτόκιο ορίζεται στο 5,84%. Δεν προβλέπεται πέναλτι πρόωρης αποπληρωμής, κάτι που δίνει μεγαλύτερη ευελιξία σε όσους μπορούν να εξοφλήσουν νωρίτερα μέρος ή το σύνολο της οφειλής τους.

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Βασική προϋπόθεση είναι η τακτοποίηση των νεότερων οφειλών μέσω πάγιας ρύθμισης, ώστε να μη δημιουργείται νέος κύκλος χρεών.

«Ξεκλείδωμα» λογαριασμών και εξωδικαστικός από τις 5.000 ευρώ

Το νομοσχέδιο φέρνει και αλλαγές στο καθεστώς των κατασχέσεων.

Προβλέπεται δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού όταν ο οφειλέτης έχει καταβάλει το 25% της οφειλής του. Η ρύθμιση αφορά και όσους έχουν ήδη φτάσει σε αυτό το επίπεδο αποπληρωμής.

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Παράλληλα, αυξάνεται το ακατάσχετο όριο τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ, ενώ διευρύνεται η πρόσβαση στον εξωδικαστικό μηχανισμό, με το κατώφλι υπαγωγής να μειώνεται στις 5.000 ευρώ.

Η αλλαγή αυτή εκτιμάται ότι ανοίγει την πόρτα σε πολύ περισσότερους πολίτες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός διαδικασίας ρύθμισης.

Ενοίκια, στέγαση και βραχυχρόνιες μισθώσεις

Στο στεγαστικό πεδίο, το πολυνομοσχέδιο προβλέπει διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων για την επιστροφή ενοικίου, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι.

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Για πρώτη φορά θεσπίζεται και επιστροφή ενός επιπλέον μηνιαίου μισθώματος για ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες, όπως εκπαιδευτικοί και νοσηλευτές, που συχνά καλούνται να μετακινηθούν και να καλύψουν υψηλά κόστη στέγασης μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

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Παράλληλα, επεκτείνονται οι περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με στόχο να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση.

Αυξήσεις έως 300 ευρώ στο Δημόσιο

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και μισθολογικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων.

Η βασική παρέμβαση αφορά την «προσωπική διαφορά», η οποία επεκτείνεται σε υπαλλήλους που προσλήφθηκαν μετά την 1η Απριλίου 2023 σε συγκεκριμένους φορείς, όπως υπουργεία, ανεξάρτητες αρχές και ειδικές υπηρεσίες.

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Η παροχή μπορεί να φτάσει έως τα 300 ευρώ μηνιαίως, ενώ προβλέπεται πλέον και για μελλοντικούς διορισμούς, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το νομοσχέδιο.

Παράλληλα, προβλέπεται μηχανισμός αυτόματης αναπροσαρμογής συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων που παραμένουν στο παλαιό καθεστώς, με βάση τις μισθολογικές μεταβολές των εν ενεργεία υπαλλήλων.

Παρεμβάσεις και στα τυχερά παίγνια

Ξεχωριστό κεφάλαιο του πολυνομοσχεδίου αφορά την αγορά των τυχερών παιγνίων.

Προβλέπονται αυστηρότεροι έλεγχοι ταυτοποίησης, αλλαγές στη φορολόγηση διαδικτυακών παιγνίων και επέκταση της λεγόμενης «μαύρης λίστας» και σε εφαρμογές κινητών.

Εισάγεται επίσης μηχανισμός επιστροφής χρημάτων σε παίκτες, σε περίπτωση κατάσχεσης λογαριασμών αδειοδοτημένων εταιρειών.

Το μεγάλο στοίχημα της εφαρμογής

Το πολυνομοσχέδιο επιχειρεί να συνδυάσει άμεσες ενισχύσεις με ρυθμίσεις πιο μόνιμου χαρακτήρα.

Από τη μία πλευρά, τα 150 ευρώ ανά παιδί και η επιστροφή ενοικίου δίνουν μια γρήγορη ανάσα σε νοικοκυριά που πιέζονται από την ακρίβεια. Από την άλλη, οι 72 δόσεις, η διεύρυνση του εξωδικαστικού και το «ξεκλείδωμα» λογαριασμών στοχεύουν σε πολίτες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε παλαιές οφειλές.

Το κρίσιμο ερώτημα, πλέον, δεν είναι μόνο τι προβλέπει το νομοσχέδιο, αλλά πόσο γρήγορα και καθαρά θα εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις στην πράξη εκεί όπου θα κριθεί αν το νέο πακέτο θα λειτουργήσει ως πραγματική ανάσα ή ως ακόμα ένας κύκλος εξαγγελιών με δύσκολη υλοποίηση