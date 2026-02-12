Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση της ΝΔ εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην σκιά της υπόθεσης κακοδιαχείριση κοινοτικών κονδυλίων, κατά την παρέμβαση του στην Ολομέλεια της Βουλής και την συζήτηση του νομοσχεδίου για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. «Είναι υπόθεση της ΝΔ , κυρία Κεραμέως. Εσείς κυβερνάτε, εσείς υπογράφετε, εσείς προτείνετε τα νομοσχέδια, εσείς ελέγχετε πού πάνε τα χρήματα του ελληνικού λαού» τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως «ως ΠΑΣΟΚ, σεβόμαστε το τεκμήριο αθωότητας κάθε πολίτη. Αφήνουμε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Σε πολιτικό επίπεδο όμως αναστείλαμε ακαριαία την κομματική ιδιότητα του κ. Παναγόπουλου». Και σε αυτό το πλαίσιο πρόσθεσε πως «αυτή είναι η διαφορά μας με τη ΝΔ: Όποιο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ενέχεται σε υποθέσεις που ερευνά η δικαιοσύνη τίθεται άμεσα εκτός κόμματος, μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως κάθε υπόθεση. Γιατί μας χωρίζει μια μεγάλη αξιακή διαφορά: Εσείς καλύπτετε τα δικά σας στελέχη, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη γαλάζια συμμορία στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κυρίως όμως έχετε τεράστια ευθύνη, γιατί μετατρέψατε τη Βουλή σε πλυντήριο ευθυνών των υπουργών σας. Εκείνων που ερευνούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αντί να τους οδηγήσετε στη Δικαιοσύνη τους προστατέψατε και τους χειροκροτούσατε».

Advertisement

Advertisement

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε πως το ΠΑΣΟΚ θα καταψηφίσει επί της αρχής το νομοθέτημα, ωστόσο – όπως τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης – το κόμμα του θα δώσει θετική ψήφο σε διατάξεις που ενσωματώνουν δικές του θέσεις που υπερασπίζονται εργασιακά δικαιώματα.

«Ένα κόμμα σοβαρό, ό,τι έχει πει και το έχει καταθέσει σε τροπολογίες, το ψηφίζει είτε όταν η τροπολογία κατατεθεί από εμάς, είτε από την κυβέρνηση. Όταν όμως κάτι το βάζετε στο νομοσχέδιο, που υπονομεύει το δημόσιο συμφέρον και που δεν λύνει τα προβλήματα των εργαζομένων, υπονομεύοντας επί της ουσίας τις διαδικασίες τις οποίες εμείς προτείνουμε, προφανέστατα και δεν το ψηφίζουμε. Είναι απλά τα πράγματα» εξήγησε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την στάση που κρατά το ΠΑΣΟΚ. «Εσείς, όμως, τα απλά, θέλετε να τα φέρετε στα μέτρα σας. Μπορεί επικοινωνιακά η αλαζονεία σας να νομίζετε ότι σας το επιτρέπει. Η κοινωνική πραγματικότητα, όμως, δείχνει κάτι άλλο» πρόσθεσε, χαρακτηριστικά, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.