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Με ποια λογική η αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου, ένα από τα ιερότερα σύμβολα της σύγχρονης ελληνικής Δημοκρατίας, παραδίδεται στο ΠΑΣΟΚ και όχι στην Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή στη Βουλή των Ελλήνων;

Η είδηση της περασμένης εβδομάδας, που ήταν η εβδομάδα του Πολυτεχνείου, ότι η σημαία, την οποία επί δεκαετίες φύλασσαν στελέχη της ΠΑΣΠ, παραδόθηκε στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, προκαλεί ένα αυτονόητο ερώτημα: Από πότε η ιστορική μνήμη αποτελεί κομματική ιδιοκτησία;

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Τον Νοέμβριο του 1973 το ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε καν. Ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1974.

Στο Πολυτεχνείο αγωνίστηκαν φοιτητές της Αριστεράς, ανένταχτοι δημοκράτες, νέοι διαφορετικών πολιτικών αντιλήψεων. Αρκετοί ακολούθησαν αργότερα διαφορετικές κομματικές διαδρομές, ακόμη και προς τη Νέα Δημοκρατία.

Δεν ήταν λοιπόν όλοι μελλοντικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ούτε η εξέγερση είχε κομματικό ιδιοκτήτη.

Άλλο η φύλαξη ενός ιστορικού κειμηλίου και άλλο η αποκλειστική κατοχή του.

Γιατί να μη βρίσκεται η σημαία στο ίδιο το Πολυτεχνείο, υπό την ευθύνη της Πρυτανείας, επιστημονικά συντηρημένη και προστατευμένη; Εναλλακτικά, γιατί όχι στη Βουλή, το κορυφαίο θεσμικό σύμβολο της κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας;

Και κάτι ακόμη: Ποιος ελέγχει σήμερα την κατάστασή της; Ποιος αποφασίζει για τη φύλαξη και την έκθεσή της;

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει την ευκαιρία να αναλάβει μια πραγματικά ιστορική πρωτοβουλία: να προτείνει την παράδοσή της σε έναν δημόσιο θεσμό, με τη συμφωνία των αντιστασιακών οργανώσεων.

Θα ήταν πράξη σεβασμού, όχι κομματικής υποχώρησης.

Γιατί η σημαία δεν είναι λάφυρο, ούτε κληρονομιά οποιασδήποτε παράταξης.

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Ανήκει ιστορικά και ηθικά στις Ελληνίδες και στους Έλληνες. Σε εκείνους που αγωνίστηκαν, τραυματίστηκαν, φυλακίστηκαν και θυσιάστηκαν για τη Δημοκρατία.

Και επιτέλους, πρέπει να αποκτήσει τη θέση που της αξίζει.

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