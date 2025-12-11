Ο «Φραπές», ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά κόσμον Γιώργος Ξυλούρης αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής.

Στο μικροσκόπιο της έρευνας των μελών της επιτροπής μπαίνει σήμερα το πρωί – σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις – ο πρωταγωνιστής των επισυνδέσεων που περιλαμβάνονται στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο «γαλάζιος» μεγαλοπαράγοντας της Κρήτης, ο οποίος ελέγχεται για την εμπλοκή του στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων.

Είναι ο άνθρωπος οι διάλογοι του οποίου έχουν σοκάρει καθώς εμφανίζεται να έχει ισχυρές πολιτικές διασυνδέσεις με την κυβέρνηση αλλά και να ασκεί αφόρητες πιέσεις στις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να «ξεμπλοκάρουν» δεσμευμένα ΑΦΜ του ίδιου αλλά και της οικογένειας του αλλά και για τις αναφορές που φέρεται να έχει κάνει, όπως καταγράφονται στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τόσο για την Παρασκευή Τυχεροπούλου ή και για την ίδια την ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου.

Ο Γιώργος Ξυλούρης θα κληθεί να δώσει απαντήσεις και για την έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν περί τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ καθώς και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια Jaguar.

Εστησε στο πρώτο ραντεβού την εξεταστική

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός, πάντως, από το πρώτο ραντεβού του «Φραπέ» με την εξεταστική επιτροπή – εκεί που ο Γιώργος Ξυλούρης δεν εμφανίστηκε. Δεν είχε έρθει την πρώτη φορά αλλά είχε «εμφανιστεί» στέλνοντας υπόμνημα.

Αν και δεν είναι ακόμα κατηγορούμενος είχε επικαλεστεί το δικαίωμα στην σιωπή, κάτι που προκάλεσε την οργή των κομμάτων, τα οποία αξίωσαν την βίαιη προσαγωγή του. Η ΝΔ κατά πλειοψηφία είχε στείλει το υπόμνημα Ξυλούρη στον εισαγγελέα με το ερώτημα της απείθείας, ενώ σε μεταγενέστερη φάση ζήτησε την επανακλήτευση του και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του την βίαιη προσαγωγή του.

Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο ο Γιώργος Ξυλούρης ενημέρωσε την γραμματεία της εξεταστικής επιτροπής ότι θα προσέλθει σήμερα Πέμπτη προκειμένου να καταθέσει. Μένει να φανεί αν θα απαντήσει στις ερωτήσεις των μελών της εξεταστικής ή αν θα συνεχίσει να επικαλείται το δικαίωμα στη σιωπή…