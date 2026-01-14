Επαφές με στελέχη της ελληνικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας περιλαμβάνει η επίσκεψη του Ντέιβιντ Μπέικερ, αναπληρωτή υφυπουργού Πολέμου των ΗΠΑ, αρμόδιου για θέματα πολιτικής όσον αφορά στην Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, στην Ελλάδα.

Το ταξίδι του κ. Μπέικερ στη χώρα μας λαμβάνει περιλαμβάνει, επίσκεψη στη βάση της Σούδας και λαμβάνει χώρα εν μέσω μιας περιόδου κατά την οποία οι εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή παραμένουν στα ύψη- με την ελληνική πλευρά, μεταξύ άλλων, να παρουσιάζει και προωθεί τις θέσεις της Αθήνας σε ένα εύρος θεμάτων, περιλαμβανομένων και των εξελίξεων στα ελληνοτουρκικά, ενώ παράλληλα είναι σε πλήρη εξέλιξη οι διαδικασίες για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Σημειώνεται πως ο κ. Μπέικερ είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των αμυντικών σχέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών χωρών, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Εικόνες από την επίσκεψη του Αμερικανού αναπληρωτή υφυπουργού και τη συνάντηση με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δ. Χούπη, αναρτήθηκαν online στους λογαριασμούς του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.