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Η ένταση πυροδοτήθηκε από διαφωνία σχετικά με τον χρόνο τοποθέτησης των φορέων κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τα κοινωνικά δίκτυα.

Η Σοφία Βούλτεψη επέμεινε στην τήρηση του τρίλεπτου ορίου, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που ζητούσε μεγαλύτερη ανοχή χρόνου.

Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης ακούστηκαν αιχμηρές αναφορές στην περίοδο της Χούντας και προσωπικά βιώματα, ενώ ο υπουργός Άκης Σκέρτσος επιχείρησε ανεπιτυχώς να μεσολαβήσει.

Η συνεδρίαση διακόπηκε προσωρινά προκειμένου να εκτονωθεί το κλίμα και να επανέλθουν οι τόνοι σε φυσιολογικά επίπεδα.

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Ιδιαίτερα οξύ ήταν το φραστικό επεισόδιο μεταξύ της Σοφίας Βούλτεψη και της Έλενας Ακρίτα που «σημάδεψε» την συνεδρίαση της επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής όπου συζητείται το νομοσχέδιο για την πρόσβαση παιδιών και εφήβων στα social media. Ήταν μάλιστα τέτοια η ένταση που οδήγησε στην ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση. Είναι χαρακτηριστικό πως τα ντεσιμπέλ μεταξύ της Σοφίας Βούλτεψη και της Έλενας Ακρίτα έφτασαν στα ύψη με αναφορές μέχρι και στην περίοδο της Χούντας και τα βιώματα τους, ενώ όταν επιχείρησε να παρέμβει «πυροσβεστικά» ο Άκης Σκέρτσος η Σοφία Βούλτεψη του επισήμανε τον διακριτό ρόλο του προεδρείου στην διεκπεραιωση της συνεδρίασης.

Ο καυγάς ξεκίνησε όταν η Σοφία Βούλτεψη, απευθυνόμενη στον εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, καθώς σήμερα είναι η ακρόαση φορέων επί του νομοθετήματος, επεσήμανε πως ο χρόνος των παρεμβάσεων των φορέων έχουν συμφωνηθεί να είναι στα τρία λεπτά. Σε αυτή την παρατήρηση αντέδρασε με ένταση η αντιπολίτευση και ειδικότερα η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας το προεδρείο να δώσει περισσότερο χρόνος για αυτό το ιδιαίτερα κρίσιμο νομοσχέδιο.

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Ο αρμόδιος υπουργός Άκης Σκέρτσος παρενέβη ζητώντας να υπάρξει ανοχή χρόνου στις τοποθετήσεις των φορέων εξαιτίας της συνθετότητας του ζητήματος που εξετάζεται. «Υπουργέ, εδώ υπάρχει ένα προεδρείο, τελείωσε, αποφασίζει το προεδρείο. Ο καθένας το ρόλο του. Υπάρχει ανοχή. Η καθυστέρηση έγινε επειδή πρέπει να γίνει φασαρία» απάντησε με αιχμηρό τρόπο η Σοφία Βούλτεψη και σε εκείνο το σημείο «άναψε» για τα καλά ο καυγάς.

Από τα έδρανα της αντιπολίτευσης εκτοξεύτηκαν κατηγορίες προς την προεδρεύουσα της συνεδρίασης Σοφίας Βούλτεψη για «φασιστική» συμπεριφορά με την «γαλάζια» βουλευτή να απαντά στα «πυρά» λέγοντας πως «δεν θα ζήσουμε χίλια χρόνια, δεν είναι απεριόριστος ο χρόνος των ανθρώπων». Η Έλενα Ακρίτα απάντησε με ένταση «τι λέτε; Ποια είστε και μιλάτε έτσι; Στη Χούντα είστε;» με την Σοφία Βούλτεψη να ανταπαντά: «Μην μιλάτε σε εμένα εσείς για Χούντα». Η Έλενα Ακρίτα φώναξε τότε «γιατί; Επειδή ο μπαμπάς σας; Κι εμένα η μάνα μου!», με την Σοφία Βούλτεψη στον ίδιο τόνο να φωνάζει «και εγώ! Ξύπνησα με ένα περίστροφο στην πλάτη!».

Ο καυγάς συνεχίστηκε σε αυτούς τους υψηλότατους τόνους με την Έλενα Ακρίτα να φωνάζει πως «θα τα κρεμάσουμε στα μανταλάκια τα σημερινά πρακτικά, ώστε να ξέρει ο κόσμος με τι έχει να κάνει» και την Σοφία Βούλτεψη να σχολιάζει πως «κρεμασμένοι στα μανταλάκια είμαστε». Σε εκείνο το σημείο διεκόπη για λίγα λεπτά η συνεδρίαση έτσι ώστε να πέσουν τα ντεσιμπέλ της σφοδρότατης σύγκρουσης.

Οι παρακάτω διάλογοι είναι ενδεικτικοί του καυγά εντός της επιτροπής:

Σοφία Βούλτεψη: Είναι συμφωνημένα τα τρία λεπτά, τόσο μιλούν στο Ευρωκοινοβούλιο. Πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό;

Έλενα Ακρίτα: Δυο λεπτά παραπάνω δώστε!

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Σοφία Βούλτεψη: Να τους δειτε στο γραφείο σας δυο λεπτά παραπάνω. Θέλτε να κάνετε φασαρία!

Έλενα Ακρίτα: Εγώ;

Σοφία Βούλτεψη: Εσείς ναι, βεβαίως. Του ζήτησα να συντομεύσει. Θέλατε να κάνετε φασαρία!

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Έλενα Ακρίτα: Θέλω 5 λεπτά τον κάθε φορέα, είμαι παράλογη; Συμφωνείτε κύριε υπουργέ εσείς;

Άκης Σκέρτσος: Σοφία…. Μπορώ να πω κι εγώ; Το θέμα είναι σύνθετο, ας δείξουμε μια μικρή ανοχή…

Σοφία Βούλτεψη: Υπουργε, εδώ υπάρχει ένα προεδρείο, τελείωσε, αποφασίζει το προεδρείο. Ο καθένας το ρόλο του. Υπάρχει ανοχή. Η καθυστερηση έγινε επειδή πρέπει να γίνει φασαρία.

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Έλενα Ακρίτα: Φωνάζει όλη η αντιπολίτευση και σας παρακαλεί για δυο λεπτά παραπάνω!

Σοφία Βούλτεψη: Τα έχετε φάει τα δυο λεπτά!

Έλενα Ακρίτα: Από ποιον τα έχω φάει;

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Σοφία Βούλτεψη: Από τη ζωή μας!

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Έλενα Ακρίτα: Αυτό καταγράφεται στα πρακτικά!

Σοφία Βούλτεψη: Δεν θα ζήσουμε χίλια χρόνια, δεν είναι απεριόριστος ο χρόνος των ανθρώπων.

Σπύρος Μπιμπίλας: Αυτό είναι φασιστικό!

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Έλενα Ακρίτα: Τι λέτε; Ποια είστε και μιλάτε έτσι; Στη Χούντα είστε;

Σοφία Βούλτεψη: Μην μιλάτε σε εμένα εσείς για Χούντα!

Έλενα Ακρίτα: Γιατί; Επειδή ο μπαμπάς σας; Κι εμένα η μανα μου!

Σοφία Βούλτεψη: Κι εγώ! Ξύπνησα με ένα περίστροφο στην πλάτη!

Έλενα Ακρίτα: Θα τα κρεμάσουμε στα μανταλάκια τα πρακτικά τα σημερινά ώστε να ξέρει ο κόσμος με τι έχει να κάνει!

Σοφία Βούλτεψη: Κρεμασμένοι στα μανταλάκια είμαστε… Θα διακόψω τη συνεδρίαση!