Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επισκέπτεται την Αθήνα για συνομιλίες με την πολιτική ηγεσία της χώρας σχετικά με την αμυντική και ενεργειακή συνεργασία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Αμερικανός αξιωματούχος θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο επίκεντρο των επαφών θα βρεθούν οι διμερείς σχέσεις και η υπογραφή κοινού ανακοινωθέντος για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας – ΗΠΑ, καλύπτοντας τομείς όπως η ασφάλεια, οι επενδύσεις και η τεχνολογία.

Λόγω της επίσκεψης, η Ελληνική Αστυνομία έχει επιβάλει αυστηρά μέτρα ασφαλείας, απαγορεύσεις συναθροίσεων και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Απροσπέλαστη» αναμένεται να είναι η Αθήνα σήμερα, Τρίτη, και αύριο, Τετάρτη, καθώς η πρωτεύουσα βρίσκεται σε αυξημένο κλοιό ασφαλείας λόγω της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ φτάνει στην Ελλάδα με ιδιαίτερα σημαντική και διευρυμένη ατζέντα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή παραμένουν στο επίκεντρο. Κατά την παραμονή του στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ την Τετάρτη θα γίνει δεκτός από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Advertisement

Advertisement

«Η Ελλάδα, βεβαίως, είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Επομένως, είναι μια ευκαιρία να πάμε εκεί και να τους συναντήσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Η «βαριά» ατζέντα της επίσκεψης

Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την περιοχή και αναμένεται να επικεντρωθεί σε ζητήματα που αφορούν την άμυνα, την ασφάλεια, την ενέργεια και τις περιφερειακές γεωπολιτικές εξελίξεις.

Για την ελληνική πλευρά, η επίσκεψη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της έντασης που εξακολουθεί να καταγράφεται στην περιοχή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση της Τουρκίας, καθώς η τουρκική πλευρά συνεχίζει τη ρητορική έντασης αναφορικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, αλλά και ευρύτερα ζητήματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο.

Η παρουσία του επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Αθήνα θεωρείται ενδεικτική της σημασίας που αποδίδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Στο επίκεντρο των επαφών αναμένεται να βρεθεί η περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας, καθώς και ζητήματα περιφερειακής και ενεργειακής ασφάλειας.

Πρώτος σταθμός ο Γεραπετρίτης, στη συνέχεια ο Μητσοτάκης

Η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, η οποία έχει προετοιμαστεί εδώ και αρκετό διάστημα, θα ξεκινήσει με τη συνάντησή του με τον Έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπιο θα περάσει το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου, όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Advertisement

Στη συνάντηση αναμένεται να γίνει ανασκόπηση της πορείας των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ενώ στο τραπέζι θα βρεθούν και οι τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Με την ολοκλήρωση των συναντήσεων αναμένεται να εκδοθεί το κοινό ανακοινωθέν του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ. Στο κείμενο πρόκειται να αποτυπωθεί μια συνολική αξιολόγηση της μέχρι σήμερα πορείας των διμερών σχέσεων, αλλά και να καταγραφούν τα επόμενα βήματα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας.

Advertisement

Μεταξύ των θεμάτων που αναμένεται να περιληφθούν στο κοινό ανακοινωθέν είναι η ενέργεια, η ασφάλεια, η άμυνα, οι επενδύσεις, αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη.

Ενέργεια και αμερικανικό LNG στο επίκεντρο

Οι ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή αναμένεται να αποτελέσουν ένα από τα βασικά κεφάλαια των συζητήσεων.

Στο τραπέζι θα βρεθεί ο Κάθετος Διάδρομος, ο οποίος αφορά τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της ως ενεργειακού κόμβου και πύλης εισόδου αμερικανικού LNG προς την ευρύτερη περιοχή.

Advertisement

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να δοθεί στην έναρξη γεωτρήσεων και ερευνών από τις αμερικανικές εταιρείες ExxonMobil και Chevron στα οικόπεδα που έχει παραχωρήσει η Ελλάδα για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

Η αμερικανική στήριξη στις συγκεκριμένες ενεργειακές έρευνες αποκτά πρόσθετη βαρύτητα, καθώς έχουν εκφραστεί αντιδράσεις από τη Λιβύη, με επίκληση του τουρκολιβυκού μνημονίου, το οποίο η ελληνική πλευρά χαρακτηρίζει παράνομο.

Στο επίκεντρο και η αμυντική συνεργασία

Ξεχωριστό κεφάλαιο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ αποτελεί η αμυντική συνεργασία, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει διευρυνθεί και αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος.

Advertisement

Η Αθήνα αναμένεται να θέσει στο τραπέζι την περαιτέρω ενίσχυση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο την απόκτηση πρόσθετου εξοπλισμού για τα αναβαθμισμένα F-16 Viper, αλλά και για τα F-35.

Advertisement

Παράλληλα, θα συζητηθούν και άλλα ζητήματα που αφορούν την περαιτέρω εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Η επίσκεψη Ρούμπιο, επομένως, δεν περιορίζεται σε μια εθιμοτυπική επίσκεψη υψηλού επιπέδου. Έρχεται να επισφραγίσει το εύρος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών και να ανοίξει τον δρόμο για τα επόμενα βήματα σε άμυνα, ενέργεια, επενδύσεις, ασφάλεια και τεχνολογία, σε μια περίοδο κατά την οποία η γεωπολιτική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδας στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.

Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές και βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη, έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8-10-2026, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με κορύφωση καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7-10-2026.

Advertisement

Συγκεκριμένα:

Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του Κέντρου της Αθήνας πέριξ της Πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικούς Λεωφόρους όπως η Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, η Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας, οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί.

Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Επίσης από την ΕΛ.ΑΣ., συστήνεται στους οδηγούς:

Να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο Κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7-10-2026.

Να αξιοποιήσουν τα Mέσα Μαζικής Μεταφοράς.

«Οι οδηγοί που θα κινηθούν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων που θα βρίσκονται σε καίρια σημεία προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Παρακαλούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία των οδηγών προς αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πού απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών από τις 6 το πρωί Τετάρτης 7 Οκτωβρίου 2026, έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026, με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Η.Π.Α. στην Αθήνα.

Οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.

Όπως σημειώνεται στην αστυνομική ανακοίνωση, «η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται, καθώς από τη διεξαγωγή συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, τόσο στην εν λόγω περιοχή όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων».

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Παράλληλα, θα ληφθούν αυστηρά μέτρα αστυνόμευσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή και η ολοκλήρωση της επίσκεψης του Αμερικανού αξιωματούχου, με ασφάλεια.

Στα μέτρα θα συμμετέχουν χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες όπως Μέτρα Τάξης, Αστυνομία Αθηνών, Ασφάλεια, Τροχαία, ενώ θα επιστρατευτούν ακόμη και drones που θα επιβλέπουν από αέρος.

Την ίδια ώρα, όπως τονίζουν ανώτατοι αξιωματικοί, για να μην ταλαιπωρηθούν πολύ οι πολίτες που θέλουν να προσεγγίσουν το κέντρο της πόλης, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του Μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο, ενώ ο σταθμός του Ευαγγελισμού να μην κλείσει καθόλου, λόγω του Νοσοκομείου.