Το λιμάνι της Ελευσίνας θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στις 2 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ατζέντα των συζητήσεων θα βρεθούν τα σχέδια για αμερικανικές επενδύσεις σε ελληνικά λιμάνια, τα οποία, όπως όλα δείχνουν, προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς.

Η επίσκεψη Ρούμπιο

Η νέα αμερικανική διοίκηση επεξεργάζεται διάφορα σχέδια για την πλήρη απεμπλοκή του ρωσικού και κινεζικού παράγοντα από τα ελληνικά λιμάνια. Σε αυτό το πλαίσιο ενδέχεται κατά την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα να διερευνηθεί η δυνατότητα οι ΗΠΑ να επενδύσουν στην ανάπτυξη άλλων ελληνικών λιμενικών υποδομών (Ελευσίνας, Βόλου, Αλεξανδρούπολης), ως αντίβαρο στην κινεζική και ρωσική επιρροή στη χώρα (βλ. λιμάνια Πειραιά και Θεσσαλονίκης).

Πριν από λίγες ημέρες η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη στην Ελλάδα, στη δημοσιογράφο του ΑNT1 Μαρία Σαράφογλου, χαρακτήρισε ατυχές το γεγονός ότι το λιμάνι του Πειραιά βρίσκεται σε κινεζικά χέρια, ενώ παράλληλα σημείωσε πως υπάρχει τρόπος να διαχειριστούν οι ΗΠΑ την κατάσταση, αντισταθμίζοντας την κινεζική επιρροή στον Πειραιά, με αμερικανικές επενδύσεις σε άλλα λιμάνια.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι τόσο πολλοί ενδιαφέρονται, σε ό,τι αφορά στις υποδομές, να έχουμε αμερικανικές υποδομές εδώ, προκειμένου να βοηθήσουν στη στήριξη της περιοχής, να βελτιώσουν, ίσως, την απόδοση από άλλα λιμάνια και περιοχές, για να αντισταθμίσουν την κινεζική επιρροή στο λιμάνι του Πειραιά», τόνισε η κυρία Γκίλφοϊλ.