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Το κλίμα και η εικόνα ήταν προδιαγεγραμμένη για την εναρκτήρια σκηνή, εντός της Ολομέλειας, της διαδικασίας της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Επιβεβαιώθηκε και στην πράξη. Η κυβερνητική πλειοψηφία να καλεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης να προχωρήσουν σε βήματα συναίνεσης αλλά οι πτέρυγες της αντιπολίτευσης να δηλώνουν με ένταση πως δεν δίνουν «λευκή επιταγή» στην «γαλάζια» κυβέρνηση.

Σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον η Ολομέλεια της Βουλής άναψε «πράσινο φως» στη συγκρότηση της διακομματικής επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Η επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από 42 μέλη, θα έχει μπροστά της δυο μήνες προθεσμία προκειμένου να υποβάλει την έκθεση της, ενώ σύσσωμη η αντιπολίτευση διαφώνησε με το «ασφυκτικό», όπως το χαρακτήρισε, χρονικό πλαίσιο που δίνεται για τις εργασίες της. Η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής προγραμματίζεται για το πρωί της Παρασκευής για την εκλογή του διακομματικού προεδρείου, ενώ πρόεδρος της επιτροπής, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, θα αναλάβει ο Μάκης Βορίδης.

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Τον τόνο της αντιπολίτευσης έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης λέγοντας πως «η συναίνεση και η καλή θέληση προϋποθέτει αξιοπιστία. Και εσείς είστε απολύτως αναξιόπιστοι». Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ δίνει συναίνεση μόνο στη δεύτερη Αναθεωρητική Βουλή, αφού προηγουμένως «έχει μιλήσει ο ελληνικός λαός», καθώς – όπως είπε – έτσι προστατεύεται η Συνταγματική Αναθεώρηση από μικροκομματικές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος κατήγγειλε πως η ΝΔ μετατρέπει τη Συνταγματική Αναθεώρηση σε προεκλογικό εργαλείο προκειμένου να στρέψει αλλού τη συζήτηση, κάνοντας λόγο για «βαθιά συντηρητικές» και «επικίνδυνες» για τα λαϊκά δικαιώματα αλλαγές στο Σύνταγμα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε πως «η κυβέρνηση εντάσσει αυτή την κορυφαία δημοκρατική διαδικασία σε μικροκομματικές σκοπιμότητες με διαδικασία fast track, από την οποία επέλεξε να λείπει σήμερα ο πρωθυπουργός»καικατιγόρησε την κυβέρνηση πως θέλει να μετατρέψει την διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης «σε προεκλογικό εργαλείο και μέσο για να στρέψει την συζήτηση μακριά από τον ορυμαγδό των σκανδάλων».

Επίθεση τόσο στην κυβέρνηση όσο και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, παλαιά και νέα, εξαπέλυσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, παρεμβαίνοντας στη συζήτηση στην Ολομέλεια για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. «Παλιοί και νέοι σωτήρες, γιατί ακριβώς τσακώνεστε; Αφού όλος ο τσακωμός σας είναι ποιος θα υπερασπιστεί καλύτερα αυτό το σύστημα της αδικίας, ποιος θα ξεγελάσει το λαό και θα κλέψει την ψήφο του και κυρίως την ανοχή και τη συναίνεσή του» σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. «Καταλήξατε να φέρετε την πρότασή σας στη Βουλή αρχές Ιουνίου, απαιτώντας να προχωρήσει η συζήτηση μέσα σε 1,5 μόλις μήνα, μέσα στο κατακαλόκαιρο. Μήπως τελικά επειδή ετοιμάζετε εκλογές τον Οκτώβριο;» έθεσε, μάλιστα, το ερώτημα προς τα «γαλάζια» έδρανα ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Διπλή επίθεση Φλωρίδη σε ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Στο τέλος της συνεδρίασης ο Γιώργος Φλωρίδης εξαπέλυσε σκληρή επίθεση σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Ο υπουργός Δικαιοσύνης σχολίασε την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να μη δώσει θετική ψήφο στις προς αναθεώρηση διατάξεις σε αυτή τη Βουλή, λέγοντας πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «επιχειρεί να ακυρώσει τη διαδικασία» και «αρνείται να υπηρετήσει» τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ο Γιώργος Φλωρίδης επικαλέστηκε το παράδειγμα της Αναθεώρησης του 2011 με εισηγητή, τότε, τον Ευάγγελο Βενιζέλο λέγοντας: «Αν έχετε κάποια σχέση με εκείνο το ΠΑΣΟΚ, θα έπρεπε να ακολουθήσετε εκείνη την κοινοβουλευτική συμπεριφορά στο να ψηφιστούν 83 από τις 89 διατάξεις στην προτείνουσα Βουλή. Σέβεσαι τη θεσμική μνήμη, εφόσον σέβεσαι την πολιτική ιστορία του εαυτού σου», σχολιάζοντας πως «όποιος απέχει, θα βλέπει τη βελόνα να κουνιέται, αλλά προς τα κάτω».

Ο Γιώργος Φλωρίδης έβαλε στο στόχαστρο του και τον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας πως«είδαμε μια παράκληση προς τον ερχόμενο εις τη Δευτέρα Παρουσία Αλέξη Τσίπρα να τους δεχθεί στο Βασίλειό του κι εκείνος δεν κουνάει βλέφαρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταθέτει προτάσεις στη Συνταγματική Αναθεώρηση, καθώς εάν καταθέσουν προτάσεις και ο πραγματικός αρχηγός δεν τις εγκρίνει, η υπόθεση καταλήγει σε φαρσοκωμωδία».

Στον υπουργό Δικαιοσύνης απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος λέγοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και έχει λόγο. Μην ανησυχείτε, ο καιρός έχει γυρίσματα κ. Φλωρίδη».