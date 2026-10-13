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«Πήγε στην Ελλάδα, έκανε καλή δουλειά, μα δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε» είπε σχετικά με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ερωτηθείς σχετικά, είπε πως «δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με τον γιο μου πολύ καιρό πριν».

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