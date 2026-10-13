«Πήγε στην Ελλάδα, έκανε καλή δουλειά, μα δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε» είπε σχετικά με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους.
Ερωτηθείς σχετικά, είπε πως «δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με τον γιο μου πολύ καιρό πριν».
Q: On Guilfoyle, she was almost a member of your family. How surprised were you to learn about these allegations? TRUMP: No, she wasn’t a member of my family. She I guess dated my son a long time ago. https://t.co/RNGhdWTKbg— Aaron Rupar (@atrupar) October 13, 2026