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Ερωτηθείς σχετικά, είπε πως «δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με τον γιο μου πολύ καιρό πριν».

«Πήγε στην Ελλάδα, έκανε καλή δουλειά, μα δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε» είπε σχετικά με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ , μιλώντας σε δημοσιογράφους.

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Τραμπ για Γκιλφόιλ: Πήγε στην Ελλάδα, έκανε καλή δουλειά, μα δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε- δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου (βίντεο)

«Πήγε στην Ελλάδα, έκανε καλή δουλειά, μα δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε» είπε σχετικά με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ερωτηθείς σχετικά, είπε πως «δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με τον γιο μου πολύ καιρό πριν».