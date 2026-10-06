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Ως έναν «εναλλακτικό πόλο μακράς πνοής» που είναι ο μοναδικός αντίπαλος της Ν.Δ. και θα μπορεί να την κοιτάξει στα μάτια με όρους ισότιμης μάχης, παρουσίασε την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο πρόεδρός της, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε σύσκεψη των συντονιστικών επιτροπών Αττικής του κόμματος.

Είναι η ώρα, σημείωσε εξ αρχής στην ομιλία του, να αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική η ΕΛ.Α.Σ., είναι η ώρα, προσέθεσε, παράλληλα με την ψηφιακή επαφή, να αποκτήσει φυσική παρουσία στις γειτονιές: αυτή είναι και η ευθύνη όσων συμμετέχουν στις συντονιστικές επιτροπές στην Αττική αλλά και την υπόλοιπη χώρα. Κάθε κοινωνική ομάδα που διεκδικεί, πρέπει να ξέρει πού βρίσκονται οι εκπρόσωποι της Συμπαράταξης.

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Κάνοντας ένα μίνι απολογισμό από την ημέρα ίδρυσης του πολιτικού φορέα, είπε ότι αυτό που πέτυχε η Συμπαράταξη ήταν «ένα μικρό θαύμα» και καθόλου δεδομένο. «Καταφέραμε να φέρουμε την ελπίδα» σε ένα παγερά αδιάφορο πολιτικό σκηνικό, τόνισε ακόμη.

Η είσοδος, όμως, της ΕΛ.Α.Σ. στο πολιτικό σκηνικό ξεβόλεψε πολλούς, παρατήρησε ο πρώην πρωθυπουργός, και πρώτα από όλα, συνέχισε, ξεβόλεψε τον ίδιον τον πρωθυπουργό που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο τον Σεπτέμβριο. Μετά την ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ., αναγκάστηκαν να αλλάξουν τον σχεδιασμό τους, σημείωσε. Την ίδια στιγμή, πάντως, η έλευση της ΕΛ.Α.Σ. ξεβόλεψε και την αντιπολίτευση που δεν έδειχνε να ιδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της, συμπλήρωσε.

Ο Αλ. Τσίπρας επέμεινε στο δίπολο, πολιτική αλλαγή – αλλαγή πολιτικής, προσδιορίζοντας ως μόνο αντίπαλό του, τα προβλήματα της κοινωνίας και τη δεξιά νεοφιλελεύθερη πολιτική που γεννά αυτά. Η ΕΛ.Α.Σ. δεν γεννήθηκε για να καλύψει κάποια κοινοβουλευτικά έδρανα, διευκρίνισε δε. Ενώ στη συνέχεια επέμεινε και στο κεντρικό σύνθημα του κόμματος για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου – αναδιανομή – καλύτερη ζωή.

Ακολούθως, ο ομιλητής παρέθεσε την οργανωτική δομή του νεότευκτου κόμματος, ενώ έκανε ειδική μνεία στη διαφάνεια που διέπει τα οικονομικά του πολιτικού φορέα. Με κεντρική θέση, «λίγα από πολλούς, όχι πολλά από λίγους», υπογράμμισε την καινοτομία να είναι σε κοινή θέα τα έσοδα του κομματικού ταμείου.

Επιπλέον: η ΕΛ.Α.Σ. επέλεξε τον δύσκολο δρόμο μέσα στην κοινωνία, έξω από το Κοινοβούλιο, ήταν μια ακόμη φράση – κλειδί του Αλ. Τσίπρα, προσθέτοντας ότι το κόμμα του οποίου ηγείται, θα αποκτήσει Κοινοβουλευτική Ομάδα μόνο όταν ο ελληνικός λαός επιλέξει να στείλει στη Βουλή τους εκπροσώπους της Συμπαράταξης. «Η μεγάλη μάχη τώρα αρχίζει», επεσήμανε απευθυνόμενος στα στελέχη του κόμματος.

Ταυτόχρονα περιέγραψε με τα μελανότερα χρώματα την τρέχουσα διεθνή συγκυρία: σύννεφα στον γεωπολιτικό χάρτη και την οικονομία συνθέτουν το σκηνικό και σε αυτό το τοπίο η ακροδεξιά σηκώνει το κεφάλι, δήλωσε, φέρνοντας τα παραδείγματα της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας αλλά και της Βραζιλίας.

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Μιλώντας για την Ελλάδα έκανε λόγο για «καταδικασμένους εγκληματίες», ενώ επέκρινε τα ΜΜΕ που τους ξεπλένουν.

Επιστρέφοντας στις τρέχουσες δυσκολίες, εκτίμησε ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος και για κάποιους μπορεί να αποδειχθεί τραγικός. Επικαλέσθηκε, μάλιστα, μετρήσεις του 2025, σύμφωνα με τις οποίες το 20% αδυνατεί να θερμάνει το σπίτι του. Με τιμές Ελβετίας και Γαλλίας, αλλά μισθούς Βουλγαρίας, συμπλήρωσε.

Μιλώντας επίσης για το υψηλό κόστος καυσίμων και ενέργειας που αντιμετωπίζουν επαγγελματικοί κλάδοι, όπως οι αλιείς, οι αγρότες, οι μεταφορείς, παρατήρησε ότι η κυβέρνηση δίνει την εντύπωση ότι αδρανεί, αλλά στην πραγματικότητα, δειλή, μοιραία και άβουλη αντάμα, μοιάζει να περιμένει ένα.. θάμα.

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Χαρακτηρίζοντας τον υπουργό Ανάπτυξης «υπουργό Ακρίβειας», τον επέκρινε για τη δήλωσή του ότι μπορεί να χρειασθούν πρόσθετα μέτρα αν συνεχισθεί η ίδια κατάσταση, και αντέτεινε ότι η αδράνεια δεν είναι μόνο αποτέλεσμα ανικανότητας, ενδεχομένως είναι όμως αποτέλεσμα και πολιτικής επιλογής.

Επόμενο σημείο κριτικής, το «φεστιβάλ αλαζονείας» υπουργών και πρωτοκλασάτων στελεχών της Ν.Δ. Σύμφωνα με τον Αλ. Τσίπρα, «οι σύγχρονες… Μαρίες Αντουανέτες έχουν μαζευτεί στη Ν.Δ.» και επιτέθηκε στην παρέα που, όπως είπε, κυβερνά τη χώρα τα τελευταία επτά χρόνια.

Στη συνέχεια, ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε πως δεν είναι σταθερότητα να τελειώνει ο μισθός στα μισά του μήνα, να μην μπορείς να θερμάνεις το σπίτι σου ή να μην μπορείς να κινήσεις το αυτοκίνητό σου. Για τον κύριο Μητσοτάκη η μόνη σταθερότητα είναι η υψηλή κερδοφορία κάποιων εταιρειών, υποστήριξε και αντέτεινε ότι η πραγματική σταθερότητα είναι η πολιτική αλλαγή.

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Χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα απαραίτητη τη δημιουργία της ΕΛ.Α.Σ., επέμεινε ότι «δεν υπάρχει πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής χωρίς εμάς». Και έκλεισε με το δίλημμα, ή η ΕΛ.Α.Σ. θα τα καταφέρει ή θα έχει άλλη μια τετραετία η «πιο άδικη και διεφθαρμένη κυβέρνηση», όπως είπε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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