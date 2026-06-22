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Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τρεις υποθέσεις – με φόντο τη δίκη των Τεμπών μεταξύ της προέδρου Πλεύσης Ελευθερίας και αστυνομικών, αλλά και μιας δικαστικής γραμματέως – προτείνει στην Ολομέλεια της Βουλής η επιτροπή Δεοντολογίας.

Υπέρ της άρσης ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας τάχθηκαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση δήλωσαν «παρών», ενώ ΚΚΕ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.

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Μετά από τρεις διαδοχικές αναβολές, η αρμόδια επιτροπή της Βουλής συνεδρίασε κεκλεισμένων των θυρών το απόγευμα της Δευτέρας.

Κατά την συνεδρίαση υπήρξε μεγάλη ένταση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του «γαλάζιου» προεδρείου της Επιτροπής αλλά και με βουλευτές της ΝΔ. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ακουγόταν έξω από την αίθουσα να μιλά για «νταϊλίκια» και «κακοποίηση» ενώ έκανε λόγο και για «θρασύδειλα υποκείμενα». Σύμφωνα με τις πληροφορίες η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών προκλήθηκε από τα αιτήματα εξαίρεσης από τη συνεδρίαση που υπέβαλε για τους Γιώργο Γεωργαντά, Νότη Μηταράκη και Δημήτρη Καιρίδη, τα οποία σύμφωνα με το προεδρείο «δεν προβλέπονται» αλλά και για τον χρόνο που της δόθηκε προκείμενου να αναπτύξει τα επιχειρήματά της.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες σημείωσε πως «είναι στημένες οι διαδικασίες. Προφανώς και αντιλέγω στη διαδικασία. Πρόκειται για ξεκάθαρη προσπάθεια της ΝΔ να συγκαλύψει το έγκλημα των Τεμπών και να ποινικοποιήσει τη δράση όσων κάνουν αποκαλύψεις. Σήμερα είδαμε ξανά κακοποιητική συμπεριφορά από ένα Boy’s Club που φέρεται στις γυναίκες σαν σκουπίδια».

Σε κάθε περίπτωση η Ολομέλεια της Βουλης θα αποφασίσει με ονομαστική ψηφοφορία για την άρση ή μη της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου πάσα πιθανότητα την ερχόμενη εβδομάδα.