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Το ζήτημα τέθηκε με αφορμή τη μειωμένη δια ζώσης παρουσία των βουλευτών, ενώ εξετάστηκε επίσης η αναπροσαρμογή του επιδόματος ενοικίου για όσους κατάγονται εκτός Αττικής.

Κύκλοι της Βουλής διευκρίνισαν ότι δεν έχει ληφθεί καμία επίσημη απόφαση και οποιαδήποτε αλλαγή θα εξεταστεί μόνο εφόσον υπάρξει ομοφωνία μεταξύ των κομμάτων.

Η συζήτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από εκπροσώπους της αντιπολίτευσης, οι οποίοι άσκησαν κριτική για το χρονικό σημείο και την ηθική της πρότασης.

Ο Πρόεδρος της Βουλής παρέπεμψε το θέμα στα κόμματα, τονίζοντας πως κάθε απόφαση θα αφορά το επόμενο έτος.

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Την ώρα που η ακρίβεια «κατεδαφίζει» την πόρτα των νοικοκυριών, οι πολίτες μετρούν ευρώ προς ευρώ τα έξοδά τους και το κόστος στέγασης έχει γίνει για πολλούς άλυτος γρίφος στη Βουλή βάλθηκαν να αποδείξουν πως η ακρίβεια είναι ίδια για όλους. Ή τουλάχιστον έτσι λένε…

Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων, «έπεσε στο τραπέζι» το ενδεχόμενο αύξησης του επιδόματος που λαμβάνουν οι βουλευτές για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών, ενώ στο ίδιο πλαίσιο, με βάση τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται πως έγινε και για την αποζημίωση ενοικίου που λαμβάνουν οι εκλεγμένοι εκτός Αττικής.

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Η συζήτηση προέκυψε, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, με αφορμή το φαινόμενο της μειωμένης δια ζώσης συμμετοχής των βουλευτών στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Αρκετοί βουλευτές συμμετέχουν μέσω Zoom, χωρίς μάλιστα να είναι υποχρεωτική η χρήση κάμερας, ώστε να βεβαιώνεται ποιος βρίσκεται στην άλλη άκρη της διαδικτυακής σύνδεσης.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα οι βουλευτές δικαιούνται αποζημίωση 75 ευρώ ανά συνεδρίαση κοινοβουλευτικής επιτροπής, ποσό που παραμένει στα ίδια επίπεδα από την περίοδο των μνημονίων.

Κατά πληροφορίες, στη σημερινή Διάσκεψη των Προέδρων συζητήθηκε το ενδεχόμενο αύξησης του επιδόματος για όσους συμμετέχουν δια ζώσης στις συνεδριάσεις. Το ακριβές ύψος της ενδεχόμενης αύξησης δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, ωστόσο στους διαδρόμους της Βουλής ακούγεται εντόνως το ενδεχόμενο ακόμη και διπλασιασμού του ποσού.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν διαφωνίες, με τον Γιώργο Λαμπρούλη του ΚΚΕ, σύμφωνα με πληροφορίες, να σχολιάζει χαρακτηριστικά πως «τι θα κάνουμε, θα δώσουμε επίδομα προσέλευσης;».

Κατηγορηματική διάψευση

Από την πλευρά του προεδρείου, πάντως, γινόταν λόγος για μια άτυπη συζήτηση και όχι για κατάθεση συγκεκριμένης πρότασης. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε στη Διάσκεψη πως το ζήτημα θα εξεταστεί σοβαρά μόνο εφόσον υπάρξει ομοφωνία, ενώ οποιαδήποτε αλλαγή θα αφορά το νέο έτος.

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Συγκεκριμένα, κύκλοι του Προέδρου της Βουλής υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει καμία απόφαση, θέση την οποία επιβεβαίωσαν και κύκλοι του ΠΑΣΟΚ: «Τα πράγματα έγιναν όπως τα περιέγραψε ο κ. Κουκουλόπουλος. Το ζήτημα είχε τεθεί στον Πρόεδρο από βουλευτές και από μέλη της Διάσκεψης και στο παρελθόν ενώ ετέθη στο περιθώριο της σημερινής συνεδρίασης μετά το τέλος της. Ο Πρόεδρος τους παρέπεμψε στα κόμματά τους λέγοντας “εγώ δεν παίρνω τέτοια απόφαση. Αν τα κόμματα συμφωνήσουν και δεν υπάρχουν αντιδράσεις θα το δούμε από τη νέα χρονιά”».

Οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν πως συζητήθηκε, επίσης, σε διερευνητικό επίπεδο, το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής της αποζημίωσης ενοικίου που λαμβάνουν οι βουλευτές της περιφέρειας. Ο λόγος που τέθηκε στο τραπέζι το συγκεκριμένο ζήτημα είναι η οξεία στεγαστική κρίση που έχει πλήξει έντονα την πρωτεύουσα και έχει αυξήσει σημαντικά το κόστος στέγασης.

Η τοποθέτηση Κωνσταντοπούλου, η απάντηση Κουκουλόπουλου

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Στο ζήτημα αναφέρθηκε από το βήμα της Ολομέλειας και η Ζωή Κωνσταντοπούλου λέγοντας πως «σήμερα, όπως μαθαίνω, ο πρόεδρος της Βουλής ανήγγειλε αυξήσεις αποζημιώσεων για τους βουλευτές για τις επιτροπές όπου η συντριπτική πλειοψηφία δεν πατάει, αλλά πατάει τη σύνδεση μέσω Webex, για να πάρουν 75 ευρώ» και πρόσθεσε: «Τι παράδειγμα είναι στην κοινωνία; Η ρεμούλα, η παραποντιά να αυξάνουμε τις αποδοχές του εαυτού μας, να αυξάνουμε το επίδομα ενοικίου των βουλευτών την ώρα που ο κοσμάκης πεινάει;».

Ο προεδρεύων εκείνη την στιγμή της συνεδρίασης στην Ολομέλεια Πάρις Κουκουλόπουλος ανέφερε πως δεν υπάρχει ακόμη σχετική απόφαση, τονίζοντας, ωστόσο, πως πράγματι «άνοιξε» η συζήτηση στη Διάσκεψη, χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα ως «ενδιαφέροντα διάλογο».

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