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Δρομολογείται η επιδότηση πετρελαίου με φόντο την έναρξη διάθεσης του στα μέσα Οκτωβρίου. Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας για την ενίσχυση λειτουργίας των Οργανισμών Λιμένων το οποίο εισάγεται το πρωί της Πέμπτης στην Ολομέλεια, θεσπίζεται επιδότηση επί της τιμής του λίτρου πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο διατίθεται στην αγορά από τη 15η έως και την 31η Οκτωβρίου.

Στην τροπολογία προβλέπεται πως η θεσπιζόμενη επιδότηση υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας των ποσοτήτων που διατίθενται από τα διυλιστήρια ή τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων σε πρατηριούχους και βιομηχανικούς πελάτες και το τελικό της ύψος καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση η οποία και θα ακολουθήσει.

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Στόχος, σύμφωνα με την προωθούμενη ρύθμιση της κυβέρνησης, είναι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ραγδαίας αύξησης της τιμής του πετρελαίου ενόψει της χειμερινής περιόδου και της έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.

«Με την εφαρμογή της ρύθμισης αναμένεται να αντισταθμιστεί μέρος της αύξησης της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και να περιοριστεί η επίπτωση της ως άνω ανόδου της τιμής τόσο σε νοικοκυριά όσο και σε επαγγελματίες, ιδίως δε σε εκείνους με χαμηλά εισοδήματα οι οποίοι δεν δύνανται να καταβάλλουν μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματός τους για την αγορά του» όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής ρύθμισης.