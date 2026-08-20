Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της Μέριλιν Μονρόε, η Mattel Inc. κυκλοφορεί μια συλλεκτική φιγούρα, αφιερωμένη στη θρυλική καλλιτέχνιδα.

Η Μέριλιν Μονρόε έγινε Barbie για τα 100α γενέθλιά της

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Mattel Inc., η νέα συλλεκτική φιγούρα αντλεί έμπνευση από την εμβληματική εμφάνιση της Μονρόε στην ερμηνεία του «Diamonds Are a Girl’s Best Friend» στην ταινία «Gentlemen Prefer Blondes». Η κούκλα ξεχωρίζει για το στράπλες, έντονο ροζ φόρεμά της με μεγάλο φιόγκο και μαύρες λεπτομέρειες, ενώ συνοδεύεται από κοσμήματα με διαμάντια.

Advertisement

Advertisement

Πρόκειται για την έβδομη Barbie που έχει δημιουργήσει η Mattel από το 1997, τιμώντας την παρακαταθήκη και τη διαχρονική δημοφιλία της Μονρόε. Για τη δημιουργία της συγκεκριμένης έκδοσης, η Barbie συνεργάστηκε με το The Estate of Marilyn Monroe, τον φορέα που διαχειρίζεται την κληρονομιά της σταρ.

Η συνεργασία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συλλεκτική κυκλοφορία, η οποία απευθύνεται τόσο στους φίλους της Barbie όσο και στους θαυμαστές της Μέριλιν Μονρόε που θέλουν να αποκτήσουν ένα αντικείμενο αφιερωμένο σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του Χόλιγουντ.

Η Μέριλιν Μονρόε, που γεννήθηκε ως Norma Jeane Mortenson την 1η Ιουνίου 1926 στο Λος Άντζελες, πέρασε τα παιδικά της χρόνια σε ανάδοχες οικογένειες προτού εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα παγκοσμίως.

Έγινε γνωστή κυρίως μέσα από τις ταινίες της δεκαετίας του 1950, όπως τα «Gentlemen Prefer Blondes», «How to Marry a Millionaire» και «The Seven Year Itch».

Η προσωπική ζωή της Μονρόε απασχόλησε συχνά τα μέσα ενημέρωσης, με δύο από τους πιο γνωστούς γάμους της να είναι με τον θρύλο του μπέιζμπολ Joe DiMaggio και τον θεατρικό συγγραφέα Arthur Miller.

Advertisement

Η Μέριλιν Μονρόε πέθανε στις 5 Αυγούστου 1962, σε ηλικία μόλις 36 ετών. Η νέα συλλεκτική Barbie διατίθεται προς πώληση από τις 18 Αυγούστου, με τιμή 81 δολάρια ΗΠΑ.

Η νέα Barbie αποτελεί περιορισμένη συλλεκτική κυκλοφορία και, λόγω του ενδιαφέροντος που έχει ήδη προκαλέσει, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κινηθούν γρήγορα πριν εξαντληθούν τα διαθέσιμα κομμάτια. Η συλλεκτική Marilyn Monroe Barbie είναι διαθέσιμη για αγορά μέσω Amazon.

Advertisement

Advertisement