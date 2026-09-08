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Μια απίστευτη περιπέτεια, που θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη, έζησε η 35χρονη αλεξιπτωτίστρια Χόλι Γουίφεν στο Νότιγχαμ, όταν μια σύγκρουση στον αέρα την άφησε αναίσθητη και την οδήγησε σε ανεξέλεγκτη ελεύθερη πτώση από ύψος περίπου 3.500 μέτρων.

Η Γουίφεν, η οποία έχει πραγματοποιήσει συνολικά 425 άλματα, βρισκόταν μαζί με περίπου οκτώ ακόμη αλεξιπτωτιστές όταν συνέβη το ατύχημα. Η ομάδα εκτελούσε μια τεχνική που ονομάζεται «tracking», κατά την οποία οι αθλητές πέφτουν σε οριζόντια θέση, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα.

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Καθώς οι αλεξιπτωτιστές άρχισαν να απομακρύνονται μεταξύ τους, ένας από αυτούς συγκρούστηκε κατά λάθος με τη Γουίφεν, η οποία εκείνη τη στιγμή άλλαζε θέση. Η σύγκρουση έγινε με ταχύτητα περίπου 160 χιλιομέτρων την ώρα και ήταν τόσο σφοδρή, ώστε η 35χρονη έχασε τις αισθήσεις της.

Το συγκλονιστικό περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα άλλου αλεξιπτωτιστή. Στα πλάνα φαίνεται η Γουίφεν να συνεχίζει την πτώση της χωρίς να έχει ανοίξει το αλεξίπτωτό της, ενώ οι υπόλοιποι αθλητές αντιλαμβάνονται τι έχει συμβεί και προσπαθούν να την προσεγγίσουν.

Η ταχύτητα της ανεξέλεγκτης καθόδου της έφτασε, σύμφωνα με δημοσιεύματα, περίπου τα 240 χιλιόμετρα την ώρα. Ένας από τους αλεξιπτωτιστές κατάφερε να πλησιάσει και προσπάθησε να την αρπάξει, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Αναγκάστηκε έτσι να ανοίξει το δικό του αλεξίπτωτο μόλις λίγες εκατοντάδες μέτρα πάνω από το έδαφος.

Skydiver survives 10,000ft fall after being knocked out pic.twitter.com/uLBQDGQ9Ro — The Sun (@TheSun) September 7, 2026

Η Γουίφεν, ωστόσο, κατάφερε σε ύψος περίπου 300 μέτρων να τραβήξει το κορδόνι ενεργοποίησης. Η ίδια δεν θυμάται τίποτα από τα δραματικά δευτερόλεπτα της πτώσης, όμως η κίνησή της αυτή αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς ενεργοποιήθηκε το εφεδρικό αλεξίπτωτο.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ενεργοποιήθηκε και δεύτερο σύστημα ασφαλείας, καθώς οι αισθητήρες διαπίστωσαν ότι η 35χρονη κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα και βρισκόταν σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος. Τα δύο αλεξίπτωτα δημιούργησαν το φαινόμενο «downplane», συμβάλλοντας στη μείωση της ταχύτητας της καθόδου.

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Και τότε ήρθε ένας ακόμη απρόβλεπτος παράγοντας που αποδείχθηκε καθοριστικός. Η Γουίφεν προσέκρουσε σε ένα μεγάλο κωνοφόρο δέντρο, το οποίο απορρόφησε σημαντικό μέρος της ενέργειας της πρόσκρουσης. Το δέντρο βρισκόταν στη μέση μιας τεράστιας έκτασης με ανοιχτά χωράφια και, όπως η ίδια αναγνωρίζει, ήταν ουσιαστικά αυτό που της έσωσε τη ζωή.

Η 35χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα στο αριστερό πόδι και κάταγμα στη σπονδυλική στήλη. Παρά τη σοβαρότητα της πτώσης, επέζησε από ένα ατύχημα που υπό διαφορετικές συνθήκες θα μπορούσε να έχει αποβεί μοιραίο.

Παρά την εμπειρία, η Γουίφεν δεν έχει εγκαταλείψει την αγάπη της για το αλεξίπτωτο. Αντίθετα, δηλώνει αποφασισμένη να επιστρέψει στους αιθέρες, αν και παραδέχεται ότι πλέον αισθάνεται και μια φυσιολογική νευρικότητα γνωρίζοντας πόσο κοντά βρέθηκε στον θάνατο.

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«Αν δεν είχα πέσει πάνω στο δέντρο, θα είχα χτυπήσει στο έδαφος και δεν θα είχα καμία πιθανότητα επιβίωσης», ανέφερε, περιγράφοντας το περιστατικό ως μια εμπειρία που δύσκολα μπορεί να ξεχάσει.