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Ένα στιγμιότυπο που καταγράφηκε από ανοιχτό μικρόφωνο στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 έφερε στο φως έναν σύντομο αλλά αποκαλυπτικό διάλογο ανάμεσα στον Εμανουέλ Μακρόν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με αντικείμενο τον συντονισμό πιθανών επαφών με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν, μετά τους τυπικούς χαιρετισμούς, ο Εμανουέλ Μακρόν ρώτησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πόσο θα παραμείνει στο Εβιάν για τη Σύνοδο της G7. Ο Ουκρανός πρόεδρος απάντησε ότι θα μείνει ακόμη μία ημέρα, καθώς στη συνέχεια είχε προγραμματισμένη μετάβαση στις Βρυξέλλες.

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Ακολούθως, η συζήτηση στράφηκε στο αν υπάρχει προγραμματισμένη διμερής συνάντηση. Όταν ο Ζελένσκι ρώτησε αν εννοεί συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χαμηλόφωνες φράσεις για περίπου 20 δευτερόλεπτα, πριν ο Εμανουέλ Μακρόν απαντήσει πιο καθαρά: «Εντάξει, θα το κανονίσουμε».

Η στιγμή αυτή θεωρήθηκε ιδιαίτερα ευαίσθητη, καθώς έδειξε ότι οι συζητήσεις γίνονταν σε χαμηλούς τόνους, πιθανότατα για να μην καταγραφούν από τρίτους, κάτι που υπογραμμίζει το έντονο διπλωματικό παρασκήνιο της Συνόδου.

Στο ευρύτερο πλαίσιο των επαφών, το Κίεβο συνεχίζει να επιδιώκει σταθερή επικοινωνία με την Ουάσιγκτον, με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση της αμερικανικής στήριξης. Σύμφωνα με αναλύσεις διεθνών μέσων, η ουκρανική πλευρά δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη στάση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει κατά καιρούς εκφράσει την άποψη ότι ο πόλεμος πρέπει να οδηγηθεί σε συμφωνία.

Λίγο αργότερα στη Σύνοδο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τελικά επαφές με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στις εξελίξεις του πολέμου στην Ουκρανία και στις προοπτικές διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις του, εμφανίστηκε πιο πιεστικός προς τη Μόσχα για επίτευξη συμφωνίας.

Παράλληλα, οι ηγέτες της G7 συζήτησαν σενάρια για πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες με τη συμμετοχή και του Βλαντίμιρ Πούτιν, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας διπλωματικής αποκλιμάκωσης.

Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, φέρονται να εξετάζουν τρόπους ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συμμετοχής σε οποιαδήποτε μελλοντική διαπραγμάτευση.

Το περιστατικό με το ανοιχτό μικρόφωνο έδωσε μια σπάνια εικόνα του παρασκηνίου, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο οι διπλωματικές επαφές προετοιμάζονται διακριτικά, σε μια περίοδο όπου οι ισορροπίες γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία παραμένουν ιδιαίτερα εύθραυστες.