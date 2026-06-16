Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πίσω από τις αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας, τις διπλωματικές διαβουλεύσεις και τις κρίσιμες αποφάσεις για τα μεγάλα διεθνή ζητήματα, οι σύνοδοι κορυφής της G7 κρύβουν συχνά στιγμές με πιο χαλαρό και ανθρώπινο χαρακτήρα. Η φετινή συνάντηση των ηγετών στη Γαλλία δεν αποτέλεσε εξαίρεση, προσφέροντας αρκετά στιγμιότυπα που τράβηξαν την προσοχή των φωτογράφων και των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Ένα από τα περιστατικά που συζητήθηκαν περισσότερο ήταν η θερμή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ από τη Μπριζίτ Μακρόν κατά την άφιξή του. Η χειραψία ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και τη σύζυγο του Εμανουέλ Μακρόν διήρκεσε περίπου 13 δευτερόλεπτα, με αναλυτές της γλώσσας του σώματος να σημειώνουν ότι ο Τραμπ φέρεται να την αποκάλεσε «αγαπητή μου», ενώ εκείνη του ευχήθηκε για τα 80ά γενέθλιά του, τα οποία είχε γιορτάσει μία ημέρα νωρίτερα.

Advertisement

Advertisement

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος δέχθηκε και ένα ιδιαίτερο δώρο από τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Ο επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης του προσέφερε μία φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γερμανίας με το όνομα «Trump» και τον αριθμό 47 στην πλάτη, συμβολίζοντας τη θέση του ως 47ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Λίγο πριν από την έναρξη των εργασιών της συνόδου, τα μικρόφωνα κατέγραψαν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει την άφιξη του Τραμπ στο Εβιάν με ελικόπτερο. Για λόγους ασφαλείας, στον ουρανό πετούσαν τρία πανομοιότυπα ελικόπτερα, χωρίς να είναι γνωστό ποιο μετέφερε τον Αμερικανό πρόεδρο. Αντίθετα, ο Ουκρανός πρόεδρος έτυχε ιδιαίτερα θερμής υποδοχής από τον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ανάρτησε σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλωσορίζοντάς τον δημόσια.

Ωστόσο, εκείνος που φαίνεται να έκλεψε την παράσταση στα social media ήταν ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος. Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέβασε στο Instagram μια σειρά από βίντεο με τις αφίξεις των ηγετών, επιλέγοντας ξεχωριστή μουσική υπόκρουση για τον καθένα, εμπνευσμένη είτε από τη χώρα προέλευσης είτε από πολιτισμικά στοιχεία που τη συνδέουν.

Για τον Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε το «Love is a Long Road» του Τομ Πέτι, ενώ η Τζόρτζια Μελόνι συνόδευσε την είσοδό της με το διαχρονικό «Felicità» των Αλ Μπάνο και Ρομίνα Πάουερ. Ο Φρίντριχ Μερτς εμφανίστηκε υπό τους ήχους του «Lieblingsmensch» της Namika, ενώ για την Ιαπωνία επελέγη το «Arigato» των Nxnja Beats.

Αντίστοιχα, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ «ντύθηκε» μουσικά με το «J’irai où tu iras» της Σελίν Ντιόν, ενώ ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συνδέθηκε με το «The World Is Not Enough», ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της κινηματογραφικής σειράς Τζέιμς Μποντ.

Advertisement

Για τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών, την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Αντόνιο Κόστα, ο Μακρόν επέλεξε τον «Ύμνο της Χαράς» από την 9η Συμφωνία του Μπετόβεν, το μουσικό έργο που έχει ταυτιστεί με την ευρωπαϊκή ιδέα και χρησιμοποιείται ως ανεπίσημος ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι μουσικές επιλογές δεν περιορίστηκαν μόνο στους ηγέτες της G7. Αντίστοιχες αναφορές υπήρξαν και για τους προσκεκλημένους της διευρυμένης συνόδου, από τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα έως τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, για τον οποίο ο Γάλλος πρόεδρος επέλεξε μουσική αναφορά στους BTS.

Μπορεί οι εργασίες της G7 να επικεντρώνονται σε πολέμους, οικονομία και γεωπολιτική, όμως τα παρασκήνια αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά ότι η διπλωματία διαθέτει και μια πιο ανάλαφρη πλευρά, γεμάτη συμβολισμούς, προσωπικές στιγμές και προσεκτικά σκηνοθετημένες εικόνες.

Advertisement