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Την έντονη ανησυχία που ένιωσε κατά τη διάρκεια της παρουσίας της σε παραλία το πρωί της Τρίτης περιέγραψε σε ανάρτησή της η συγγραφέας Χρυσηίδα Δημουλίδου, μετά από περιστατικό που της ανέφερε λουόμενη.

Σύμφωνα με την περιγραφή της, ενώ βρισκόταν στην περιοχή για βόλτα με το ποδήλατό της, μια γυναίκα την πλησίασε και της είπε πως είχε παρατηρήσει έναν άνδρα να βγάζει μαχαίρι από την τσάντα του. Η συγγραφέας ανέφερε πως, λόγω της ανησυχίας που της προκάλεσε η καταγγελία, επικοινώνησε με την Άμεση Δράση.

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Όπως έγραψε, ο άνδρας περιγράφηκε ως ηλικίας περίπου 28 με 30 ετών, με μούσι. Μετά την κλήση της στην Αστυνομία, σύμφωνα με την ίδια, στο σημείο έφτασαν γρήγορα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., γεγονός που όπως ανέφερε την έκανε να αισθανθεί μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η συγγραφέας σημείωσε πως η παρουσία των αστυνομικών ήταν άμεση και επαγγελματική, ενώ ανέφερε ότι αρκετοί από τους λουόμενους δεν είχαν αντιληφθεί τι είχε συμβεί και αιφνιδιάστηκαν από την κινητοποίηση.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή, δεν εντοπίστηκε μαχαίρι ή κάποιο σχετικό αντικείμενο, με την ίδια να αναφέρει πως ζήτησε να μην υπάρξει περαιτέρω ταλαιπωρία για το άτομο που ελέγχθηκε, εφόσον δεν προέκυπτε κάτι επιβαρυντικό.

Η ανάρτησή της προκάλεσε συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα, με αφορμή τόσο την καταγγελία όσο και την άμεση ανταπόκριση των αρχών στο περιστατικό.

Όλη η ανάρτηση της Χρυσηίδας Δημουλίδου

ΜΙΑ ΤΡΟΜΑΡΑ, ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΑ ΣΗΜΕΡΑ…



Είχα κατέβει μετά το γυμναστήριο κάτω στην παραλία γύρω στις 10:00 το πρωί με το ποδήλατο, να κάνω μια βόλτα και εκεί που καθόμουν ξαφνικά έρχεται μία κυρία που έκανε μπάνιο της φανερά ταραγμένη και με ρωτάει αν έχω κινητό μαζί μου, αμέσως σκέφτηκα πως έχασε το δικο της και θέλει να το εντοπίσει και τη ρωτάω αν θέλει να καλέσω τον αριθμό της. Και μου απαντά ” καλέστε γρήγορα το 100 διότι βλέπετε εκείνον τον άνδρα εκεί πέρα, έβγαλε από το σακίδιο του ένα μεγάλο μαχαίρι και επειδή φοβήθηκα παράτησα τη τσάντα μου με το κινητό μου και ήρθα κατευθείαν να ζητήσω από σας να καλέσετε την αστυνομία. Ανησύχησα κι εγώ ο άνδρας που ήταν γύρω στα 28 με 30 και είχε μούσι, δεν φαινόταν για Έλληνας. Και επειδή γίνονται πολλά το τελευταίο διάστημα στην Ευρώπη με δημόσια μαχαιρώματα τους δρόμους και αυτοκίνητα να πέφτουν πάνω σε ανύποπτο κόσμο, κάλεσα το 100. Έμοιαζε μουσουλμάνος και οι μουσουλμάνοι αντιπαθούν να βλέπουν γυναίκες με μαγιό σε παραλίες κι αν ήταν κάποιος φανατισμένος? Αμέσως κάλεσα την αστυνομία, τους εξήγησα τι συμβαίνει και ζήτησαν την ακριβή τοποθεσία, εκείνη τη στιγμή σαν να κατάλαβε ο άνδρας ότι κάτι γίνεται, σηκώνεται από κει που καθόταν και κάνει να φύγει όμως η γυναίκα από απόσταση τον ρωτά μπροστά μου στα αγγλικά “έχεις μαχαίρι μαζί σου? και εκείνος απαντά και το ακούω κι εγώ “ναι έχω για την προστασία μου” Καταλαβαίνετε πώς ένιωσα αμέσως μετά σηκώνεται να φύγει στέκεται εκεί που τελειώνει η πλαζ και κοιτάζει μια δεξιά μια αριστερά σαν να μην ήξερε σε ποια κατεύθυνση να πάει εν τω μεταξύ εγώ να είμαι συνέχεια στο τηλέφωνο να μιλώ με την αστυνομία να με ρωτάνε προς τα πού πάει και να τους εξηγώ και ξαφνικά ξαναμπαίνει στην παραλία και μπαίνει σε ένα αποδυτήριο. Περίεργη κίνηση γιατί μου έδωσε την εντύπωση ότι έφευγε. Δεν προλαβαίνω να τελειώσω τη σκέψη μου όταν 7 ζητάδες, 5 άντρες και δύο γυναίκες έφτασαν σχεδόν μίλαγα ακόμα με την αστυνομία και με το χέρι τους δείχνουμε ότι είναι μέσα στο αποδυτήριο. Φυσικά τον συνέλαβαν,αρχίζουν και ψάχνουν το σακίδιο, επανω του, βρήκαν μόνο θήκη μαχαιριού, μαχαίρι δεν βρέθηκε έψαξαν τριγύρω τίποτε μας έκαναν ερωτήσεις και πήραν τα στοιχεία μας και επειδή ο άντρας δεν είχε ταυτότητα μαζί του τον έβαλαν στο περιπολικό για περαιτέρω έλεγχο.



Αναρτώ το συμβάν για τον εξής λόγο: Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι μέσα σε δύο λεπτά ήρθαν 7 Ζητάδες δεν είχα προλάβει να κλείσω το τηλέφωνο και αυτό μου άρεσε πολύ διότι ένιωσα ασφάλεια. Η αλήθεια είναι ότι τρόμαξα λιγάκι. Το να ζητάς βοήθεια από την αστυνομία και σε δύο λεπτά να την έχεις, είναι μεγάλη υπόθεση για μένα, δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας να έρχεται τόσο γρήγορα αστυνομία. Ήταν τόσο επαγγελματίες όλοι τους και γρήγοροι στις κινήσεις τους που οι λουόμενοι που δεν κατάλαβαν τι είχε συνέβη, νόμιζαν ότι γυριζόταν ταινία και έψαχναν να δουν τις κάμερες.



Είναι πολύ σημαντικό για μένα η αστυνομία να κινείται με ταχύτητα όταν ένας πολίτης ζητά βοήθεια. Το μόνο χαλαρωτικό σημείο της υπόθεσης ήταν ότι όταν πήραν τα στοιχεία μου, ρώτησαν όλοι αν είμαι η συγγραφέας διότι με διαβάζουν κυρίως οι μητέρες τους, και αυτό μου άρεσε. Ήταν όλοι ευγενέστατοι και οι δύο κοπέλες πραγματικά καλλονές, τελικά η ελληνική αστυνομία έχει πολύ ωραία κορίτσια, να τα λέμε και αυτά. Και επειδή μαχαίρι δεν βρέθηκε ενώ έψαξαν παντού παρακάλεσα αν δεν έχει φάκελο να μην τον ταλαιπωρήσουν.



Αυτά… Εγώ τράβηξα ένα βίντεο και τους ρώτησα μπορώ να το αναρτήσω και μου είπαν καλύτερα να μη φαίνονται τα πρόσωπα οπότε αναρτώ μία φωτό μόνο, που είναι από μακριά