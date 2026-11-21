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Ήταν ένα από τα πιο viral βίντεο του 2025. Η κάμερα της συναυλίας, το «kiss cam», έπιασε ένα ζευγάρι αγκαλιά στις κερκίδες, εκείνοι τινάχτηκαν να κρυφτούν, και το βίντεο έκανε τον γύρο του κόσμου μέσα σε λίγες ώρες. Δεκαέξι μήνες μετά, ο άνδρας του βίντεο έχει νέα δουλειά.

Τι συνέβη στη συναυλία

Το βίντεο δείχνει τον Andy Byron και μια ακόμα στέλεχος της εταιρείας του να εμφανίζονται στο «kiss cam» σε συναυλία των Coldplay στο Φόξμπορο της Μασαχουσέτης, τον Ιούλιο του 2025. Ο Byron ήταν τότε CEO της τεχνολογικής εταιρείας Astronomer, και η γυναίκα στην αγκαλιά του ήταν η Kristin Cabot, υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας. Ο Byron ήταν παντρεμένος. Η αντίδρασή τους, που προσπάθησαν να κρυφτούν μόλις είδαν τον εαυτό τους στη γιγαντοοθόνη, ήταν αυτή που έκανε το βίντεο τόσο viral. Ο Chris Martin αστειεύτηκε κιόλας από τη σκηνή.

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Οι συνέπειες ήταν άμεσες. Στις 19 Ιουλίου η Astronomer ανακοίνωσε στο X και στο LinkedIn ότι ο Byron υπέβαλε την παραίτησή του και ότι το διοικητικό συμβούλιο την αποδέχτηκε.

Η νέα θέση

Σύμφωνα με το TMZ, ο Byron επιστρέφει πλέον σταδιακά στον επαγγελματικό χώρο. Εντάχθηκε στη Materialize στις 9 Νοεμβρίου ως επικεφαλής εσόδων (chief revenue officer), και η πρόσληψή του ανακοινώθηκε από τον CEO σε σύσκεψη όλου του προσωπικού δύο μέρες αργότερα. Η Materialize είναι εταιρεία βάσεων δεδομένων με περίπου 50 εργαζόμενους.

Ο CEO της εταιρείας Nate Stewart επιβεβαίωσε την πρόσληψη. Είπε στο TMZ ότι η εταιρεία μεγαλώνει γρήγορα και έφερε τον Andy ως CRO μερικής απασχόλησης για να τη στηρίξει καθώς επεκτείνεται.

«Απλώς βοηθάω ως σύμβουλος»

Ο ίδιος ο Byron πάντως υποβαθμίζει τη σημασία του νέου του τίτλου. Είπε στο TMZ ότι συμβουλεύει πάνω από πέντε εταιρείες, αλλά δεν έχει θέση πλήρους απασχόλησης σε καμία. Για τη Materialize, συγκεκριμένα, είπε ότι «απλώς βοηθάει ως σύμβουλος».

Και η Kristin Cabot;

Η άλλη πρωταγωνίστρια του βίντεο έχει πάρει σαφείς αποστάσεις. Τον Δεκέμβριο του 2025 είπε στους New York Times ότι η ίδια και ο Byron δεν έχουν σχέση και σχεδόν δεν μιλάνε. Αργότερα μάλιστα κατηγόρησε τον πρώην προϊστάμενό της ότι της είπε ψέματα και είπε ότι δεν μπορεί να είναι μαζί του επειδή του λείπει «ακεραιότητα». Ο Byron, αντίθετα, δεν έχει μιλήσει ποτέ δημόσια για το περιστατικό.

Δεκαέξι μήνες και ένα παγκόσμιο meme αργότερα, ο Byron ξαναβρίσκει δουλειά, αλλά αποφεύγει να μιλήσει γι’ αυτή.

Πηγές: