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Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δημοσίευσε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον γιο του Πάρη, ο οποίος φαίνεται να παίζει κιθάρα και να τραγουδά μόνος του στο δωμάτιό του, χωρίς να έχει αντιληφθεί ότι ο πατέρας του τον βιντεοσκοπούσε.

Το πρώην μοντέλο ανέβασε το σχετικό βίντεο στον λογαριασμό του στο TikTok, με τους διαδικτυακούς του φίλους να σχολιάζουν το ταλέντο και τον αυθορμητισμό του μικρού.

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Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έκανε και μια χιουμοριστική αναφορά στη σύντροφό του, τραγουδίστρια Ρία Ελληνίδου, γράφοντας: «Και φωνητικά και κιθάρα. Ντουέτο με τη Ρία». Με αυτόν τον τρόπο άφησε να εννοηθεί, με διάθεση χιούμορ, ότι ο Πάρης είναι ήδη έτοιμος να μοιραστεί τη σκηνή με τη γνωστή ερμηνεύτρια.