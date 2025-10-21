Η πόλη Τεράσα στη βορειοανατολική Καταλονία στην Ισπανία απαγόρευσε στοςυ πολίτες να υιοθετούν μαύρες γάτες από καταφύγια ζώων για να αποτρέψει πιθανές…σκοτεινές «τελετουργίες» κατά τη διάρκεια του Χάλογουιν.

Όλα τα αιτήματα για την αναδοχή ή την υιοθεσία των αιλουροειδών θα απορριφθούν από τις 6 Οκτωβρίου έως τις 10 Νοεμβρίου για να προστατευτούν από το να τραυματιστούν ή να χρησιμοποιηθούν ως «αξεσουάρ», δήλωσε η τοπική υπηρεσία ευημερίας των ζώων.

Ο αντιδήμαρχος, Νοέλ Ντουκέ, δήλωσε στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTVE ότι τα αιτήματα υιοθεσίας για μαύρες γάτες συνήθως αυξάνονται όσο πλησιάζει το Χάλογουιν.

Ενώ οι μαύρες γάτες συχνά συνδέονται με τη μαγεία και θεωρούνται κακή τύχη στη δυτική κουλτούρα, πολλοί άλλοι πολιτισμοί, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας και της Αιγύπτου, τις βλέπουν ως σύμβολα ευημερίας και τύχης, όπως τονίζει το ΒΒC.

Το δημοτικό συμβούλιο της Τεράσα δήλωσε ότι δεν υπήρξε καταγραφή σκληρότητας προς τις μαύρες γάτες στην πόλη, ωστόσο έχουν σημειωθεί περιστατικά σε άλλες περιοχές και η απόφαση ελήφθη μετά από προειδοποιήσεις από ομάδες ευημερίας των ζώων.

«Προσπαθούμε να αποτρέψουμε τους ανθρώπους από την υιοθεσία επειδή είναι της μόδας ή λόγω παρόρμησης. Και σε περιπτώσεις όπως αυτές για να αποτρέψουμε τυχόν μακάβριες πρακτικές», δήλωσε ο αντιδήμαρχος.

Η Τεράσα φιλοξενεί περισσότερες από 9.800 γάτες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, και το κέντρο υιοθεσίας της πόλης φιλοξενεί περίπου 100 αιλουροειδή, 12 εκ των οποίων είναι μαύρες γάτες, ανέφερε το Καταλανικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το δημοτικό συμβούλιο τόνισε ότι το μέτρο είναι «προσωρινό και έκτακτο» και αποτελεί ένα επιπλέον προληπτικό μέτρο για την καλή διαβίωση των ζώων, αλλά δεν απέκλεισε την επανάληψη της απαγόρευσης στο μέλλον.

Οι εξαιρέσεις κατά την περίοδο απαγόρευσης θα αξιολογούνται κατά περίπτωση από το κέντρο υιοθεσίας και τα κανονικά αιτήματα αναδοχής θα συνεχιστούν μετά το Χάλογουιν.