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Οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα πρέπει να καταβάλουν το δώρο Χριστουγέννων 2026 έως τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026. Η προθεσμία ορίζεται από τον νόμο και δεν μετακινείται νωρίτερα. Ο εργοδότης μπορεί να πληρώσει και πιο νωρίς. Μπορεί επίσης να κρατήσει μόνο το μέρος του δώρου που αντιστοιχεί στο διάστημα 21–31 Δεκεμβρίου, το οποίο πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Δώρο δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας: πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Πληρώνεται σε χρήμα, και κάθε συμφωνία για παραίτηση από αυτό είναι άκυρη.

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Πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων;

Το διάστημα υπολογισμού είναι από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Όποιος εργάστηκε σε όλο αυτό το διάστημα παίρνει έναν μηνιαίο μισθό, ή 25 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο. Για μικρότερο διάστημα, το δώρο είναι 2/25 του μισθού, ή δύο ημερομίσθια, για κάθε 19 ημέρες εργασίας.

Βάση του υπολογισμού είναι οι τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου. Στο ποσό προστίθεται και η αναλογία του επιδόματος αδείας, με πολλαπλασιασμό επί 0,041666. Με το παράδειγμα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ, δώρο 900 ευρώ γίνεται 938 ευρώ. Η κανονική άδεια και η άδεια μητρότητας μετρούν κανονικά. Οι αδικαιολόγητες απουσίες, οι ημέρες απεργίας και η άδεια άνευ αποδοχών αφαιρούνται.

Διάστημα εργασίας Μισθωτός Ημερομίσθιος Όλο το διάστημα 1/5–31/12/2026 1 μηνιαίος μισθός 25 ημερομίσθια Κάθε 19 ημέρες εργασίας 2/25 του μισθού 2 ημερομίσθια Προσαύξηση για επίδομα αδείας × 0,041666 × 0,041666

Το ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ έχει δωρεάν εφαρμογή υπολογισμού στο kepea.gr.

Τι κάνω αν δεν πληρωθεί το δώρο;

Ο εργαζόμενος μπορεί να καταγγείλει τον εργοδότη στην Επιθεώρηση Εργασίας, και μέσω της γραμμής 1555. Σύμφωνα με το ΚΕΠΕΑ, η αξίωση παραγράφεται πέντε χρόνια μετά το τέλος του έτους στο οποίο έπρεπε να πληρωθεί.

Πότε πληρώνει η ΔΥΠΑ το δώρο Χριστουγέννων στους ανέργους;

Η ΔΥΠΑ δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την ημερομηνία για το 2026. Το 2025 η προπληρωμή επιδομάτων και δώρου ξεκίνησε την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, με ανακοίνωση της υπηρεσίας. Η πληρωμή γίνεται χωρίς αίτηση, οπότε δεν χρειάζεται να πάτε στα ΚΠΑ2.

Το δώρο πληρώνεται σε όσους παίρνουν τακτική επιδότηση ανεργίας και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον έναν πλήρη μήνα επιδότησης από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Όσοι επιδοτούνται σε όλο το διάστημα παίρνουν 25 ημερήσια επιδόματα. Με το βασικό ημερήσιο επίδομα των 22,60 ευρώ, που ισχύει από 1 Απριλίου 2026, αυτό κάνει 565 ευρώ.

Παίρνουν δώρο Χριστουγέννων οι δημόσιοι υπάλληλοι το 2026;

Όχι. Για το 2026 δεν προβλέπεται δώρο στο δημόσιο. Ο νόμος 5355/2026 (ΦΕΚ Α’ 188/13.11.2026), στο άρθρο 28, θεσπίζει επίδομα εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ για το προσωπικό του δημόσιου τομέα, από το έτος 2027.

Το επίδομα θα πληρώνεται στις 16 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, με ξεχωριστή μισθοδοσία. Η πρώτη περίοδος υπολογισμού είναι από 1 Δεκεμβρίου 2026 έως 30 Νοεμβρίου 2027, άρα η πρώτη πληρωμή γίνεται τον Δεκέμβριο του 2027. Όποιος δεν πληρώθηκε όλο το δωδεκάμηνο παίρνει ένα δωδέκατο για κάθε πλήρη μήνα. Οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης παίρνουν αναλογικό ποσό.