Πορτογάλοι αξιωματούχοι που ερευνούν το θανατηφόρο δυστύχημα με τη πτώστη του τελεφερίκ Gloria πάνω σε κτίριο στην Λισαβόνα την Τετάρτη αναφέρουν ότι ένα καλώδιο κατά μήκος της διαδρομής έσπασε, αλλά ο υπόλοιπος μηχανισμός λειτουργούσε σωστά. Δεκαέξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 20 τραυματίστηκαν.

«Αφού εξετάστηκαν τα συντρίμμια στο σημείο, διαπιστώθηκε αμέσως ότι το καλώδιο που συνδέει τα δύο βαγόνια είχε σπάσει», ανέφερε ανακοίνωση του εθνικού γραφείου ασφάλειας μεταφορών.

Έγινε προσπάθεια εφαρμογής φρένων έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν κατέστη εφικτό να αποτραπεί ο εκτροχιασμςό, προσθέτουν οι ερευνητές σύμφωνα με το BBC.

Το τελεφερίκ, ηλικίας 140 ετών, έχει σχεδιαστεί για να κινείται πάνω και κάτω στις απότομες πλαγιές της Λισαβόνας και αποτελεί σημαντικό μέσο μεταφοράς για τους κατοίκους της πόλης και πόλος έλξης τουριστών.

Η επτάσέλιδη δήλωση αναφέρει επίσης ότι το τελεφερίκ είχε λειτουργήσει μόνο 337 ημέρες από την αναμενόμενη διάρκεια ζωής των 600 ημερών.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι δεν έχουν καταλήξει σε «έγκυρα συμπεράσματα» σχετικά με την αιτία του ατυχήματος και θα υποβάλουν πλήρη προκαταρκτική έκθεση εντός 45 ημερών.

Επίσης, η έκθεση αναφέρει: «Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρατηρηθεί μέχρι στιγμής, το προγραμματισμένο σχέδιο συντήρησης ήταν ενημερωμένο και είχε πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη οπτική επιθεώρηση το πρωί της ημέρας του ατυχήματος, η οποία δεν εντόπισε ανωμαλίες στο καλώδιο ή στα συστήματα πέδησης των οχημάτων».

Πάντως, δεν ήταν δυνατό να επιθεωρηθεί οπτικά η κατάσταση του τμήματος του καλωδίου όπου αποσυνδέθηκε από το βαγόνι πριν από τη συντριβή, πρόσθεσε.