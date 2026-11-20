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Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκει πλέον εφαρμογή ακόμη και στην επισκευή αυτοκινήτων, όπως αποδεικνύει η περίπτωση ενός 32χρονου στις ΗΠΑ, ο οποίος κατάφερε να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα στο παλιό του Jeep Cherokee με τη βοήθεια εργαλείων ΑΙ, ξοδεύοντας μόλις 14 ευρώ.

Πρωταγωνιστής της ιστορίας είναι ο YouTuber Muhammad Zulali, ιδιοκτήτης ενός Jeep Cherokee του 1994, το οποίο απέτυχε στον έλεγχο εκπομπών ρύπων. Αντί να απευθυνθεί απευθείας σε συνεργείο, αποφάσισε να αναζητήσει την αιτία της βλάβης αξιοποιώντας δύο εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα Claude και Codex.

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Η διαδικασία, ωστόσο, δεν ήταν απλή. Λόγω της ηλικίας του οχήματος, το Jeep δεν διέθετε τη σύγχρονη διαγνωστική θύρα OBD-II, αλλά χρησιμοποιούσε το παλαιότερο πρωτόκολλο επικοινωνίας SCI, το οποίο δεν υποστηρίζεται από τα περισσότερα σημερινά διαγνωστικά εργαλεία.

Για να ξεπεράσει το εμπόδιο, ο ιδιοκτήτης κατασκεύασε έναν αυτοσχέδιο μετατροπέα με τη βοήθεια μιας ειδικής ηλεκτρονικής πλακέτας και ζήτησε από το Claude να τον καθοδηγήσει στην επικοινωνία με την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου του κινητήρα.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα του οχήματος και να εντοπίσει ενδείξεις που τον οδήγησαν στην αιτία του προβλήματος. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής ενεργοποίησης της αντλίας καυσίμου, διαπίστωσε ότι η πίεση στο σύστημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή, μόλις 0,7 bar.

Η περαιτέρω ανάλυση αποκάλυψε ότι το πρόβλημα σχετιζόταν με τις λανθασμένες ενδείξεις του διαγνωστικού λογισμικού που χρησιμοποιούσε, καθώς τα διαθέσιμα προγράμματα δεν αντιστοιχούσαν σωστά στη συγκεκριμένη έκδοση του αυτοκινήτου.

Με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης, ο Zulali κατάφερε να κατανοήσει καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας της ηλεκτρονικής μονάδας και να εντοπίσει τον ειδικό χάρτη ψεκασμού καυσίμου που επηρέαζε τη λειτουργία του κινητήρα και τις εκπομπές ρύπων.

Αξιοποιώντας τις πληροφορίες που συγκέντρωσε, προχώρησε σε παρέμβαση στο λογισμικό της μονάδας, αντιμετωπίζοντας τον περιορισμό που είχε εντοπίσει. Το αποτέλεσμα ήταν το Jeep Cherokee να καταφέρει τελικά να περάσει με επιτυχία τον έλεγχο εκπομπών ρύπων.

Θέλοντας, μάλιστα, να μοιραστεί την εμπειρία του με άλλους ιδιοκτήτες παλαιότερων αυτοκινήτων, δημοσίευσε στο Διαδίκτυο το διάγραμμα συνδεσμολογίας και τον κώδικα που χρησιμοποίησε, ενώ παρουσίασε αναλυτικά τη διαδικασία σε βίντεο στο YouTube.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της υπόθεσης είναι, πάντως, το κόστος της προσπάθειας. Σύμφωνα με τον ίδιο, χρειάστηκε να δαπανήσει μόλις 14 ευρώ για την ηλεκτρονική πλακέτα, τα καλώδια και τα υπόλοιπα απαραίτητα εξαρτήματα, αποφεύγοντας έτσι μια ενδεχομένως ακριβότερη επίσκεψη στο συνεργείο.