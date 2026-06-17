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Μια δύσκολη υπόθεση που προέκυψε από λάθος στην εξωσωματική γονιμοποίηση φαίνεται πως οδηγείται σε συμφωνία, καθώς ένα ζευγάρι από τη Φλόριντα κατέληξε σε διακανονισμό επιμέλειας με τους βιολογικούς γονείς του παιδιού που απέκτησε.

Η Τίφανι Σκορ και ο Στίβεν Μιλς είχαν απευθυνθεί στο Fertility Center of Orlando στη Φλόριντα, όπου κατάφεραν να δημιουργήσουν και να κρυοσυντηρήσουν τρία βιώσιμα έμβρυα. Τον Απρίλιο του 2025, η Σκορ υποβλήθηκε σε εμφύτευση ενός εμβρύου, πιστεύοντας ότι επρόκειτο για ένα από τα δικά τους.

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Όταν όμως τον Δεκέμβριο του 2025 γεννήθηκε η κόρη τους, Σία Σκορ Μιλς, το ζευγάρι διαπίστωσε ότι το μωρό δεν έμοιαζε με κανέναν από τους δύο. Οι εξετάσεις αποκάλυψαν ότι το παιδί δεν είχε γενετική συγγένεια μαζί τους.

Οι δύο γονείς είχαν δηλώσει τότε ότι αισθάνονταν την ανάγκη να εντοπίσουν τους πραγματικούς βιολογικούς γονείς του παιδιού, ενώ παράλληλα τόνιζαν ότι το πιο σημαντικό για εκείνους ήταν να προστατεύσουν τη Σία και να συνεχίσουν να τη μεγαλώνουν.

Τον Απρίλιο του 2026, μέσω γενετικών εξετάσεων, εντοπίστηκαν οι βιολογικοί γονείς του παιδιού. Η εξέλιξη αυτή έδωσε απαντήσεις σε ένα μεγάλο μέρος της υπόθεσης, αλλά δημιούργησε νέα ερωτήματα σχετικά με την επιμέλεια και το μέλλον της μικρής.

Σύμφωνα με νέα δικαστικά έγγραφα, οι δύο πλευρές κατέληξαν πλέον σε συμφωνία. Οι λεπτομέρειες της ρύθμισης δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, καθώς η ταυτότητα των βιολογικών γονέων παραμένει εμπιστευτική. Ωστόσο, τα έγγραφα αναφέρουν ότι η Τίφανι Σκορ και ο Στίβεν Μιλς διατηρούν τα δικαιώματά τους ως μόνιμοι κηδεμόνες της Σία.

Εκπρόσωπος του ζευγαριού ανέφερε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω δηλώσεις, καθώς η προτεραιότητά τους είναι η ανατροφή του παιδιού και η δημιουργία μιας σχέσης με τους γενετικούς γονείς της που θα βασίζεται στην εμπιστοσύνη και τον σεβασμό.

«Η Τίφανι και ο Στιβ αναγνωρίζουν το έντονο δημόσιο ενδιαφέρον γύρω από την εμπειρία τους με την εξωσωματική γονιμοποίηση και εκτιμούν τον ρόλο που διαδραμάτισαν τα μέσα ενημέρωσης ώστε να εντοπιστούν οι βιολογικοί γονείς της Σία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπός τους.

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Το ζευγάρι έχει επίσης δεσμευτεί να προστατεύσει την ιδιωτικότητα του παιδιού και να διασφαλίσει ότι η Σία δεν θα επηρεαστεί από τη δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση.

Η ακρόαση για την οριστικοποίηση της συμφωνίας είχε προγραμματιστεί για τις 15 Ιουνίου. Παράλληλα, τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι το υπόλοιπο έμβρυο του ζευγαριού μεταφέρθηκε από το Fertility Center of Orlando σε άλλη κλινική, όπου θα πραγματοποιηθεί γενετικός έλεγχος πριν αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

Το Fertility Center of Orlando ανακοίνωσε τον Απρίλιο τη διακοπή της λειτουργίας του, ενώ στις ίδιες εγκαταστάσεις αναμένεται να λειτουργήσει νέα κλινική. Η υπόθεση έχει προκαλέσει συζήτηση γύρω από την ασφάλεια των διαδικασιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και τις συνέπειες ενός τέτοιου λάθους για όλες τις εμπλεκόμενες οικογένειες.

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