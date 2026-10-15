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Η Hilary Swank ανακοίνωσε δημόσια την εγκυμοσύνη της σε ηλικία 52 ετών.



Η βραβευμένη με 2 Οσκαρ ηθοποιός ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι περιμένει το τρίτο της παιδί, τρία χρόνια μετά τη γέννηση των διδύμων της, Ομ και Άγια, που απέκτησε με τον σύζυγό της, Φίλιπ Σνάιντερ, 53 ετών. Η ανακοίνωσή της Hilary Swank στο Instagram προκάλεσε ένα τσουνάμι συγχαρητηρίων, ενώ πολλές γυναίκες τής έστειλαν μηνύματα λέγοντας ότι η εγκυμοσύνη της μετά τα 50 τους δίνει ελπίδα.

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Μία από τις followers της έγραψε: «Είμαι 39 ετών, παραμένω single και δεν έχω παιδιά. Μου δίνεις κυριολεκτικά ελπίδα ότι η ζωή που ονειρεύομαι μπορεί ακόμη να γίνει πραγματικότητα».



Η Hilary Swank απάντησε ενθαρρυντικά, γράφοντας: «Μπορεί να συμβεί! Πάντα ακολουθώ το ρητό κάθε πράγμα στον καιρό του, και αυτό ισχύει πάντα στη ζωή μου». «Φυσικά, όμως, το να εμπιστεύομαι αυτή την πεποίθηση ήταν πάντα το πιο δύσκολο κομμάτι για μένα. Σου εύχομαι να έχεις ακλόνητη στήριξη και να συναντήσεις άφθονη ομορφιά στο ταξίδι σου!» πρόσθεσε.

Hilary Swank announces she’s pregnant with her third child at 52 years old. 🍼 https://t.co/VxYTOU6MU6 https://t.co/2hvvkXs4CE — TMZ (@TMZ) October 14, 2026

Hilary Swank: «Είχε καταψύξει τα ωάριά της σε ηλικία 37 ετών, προτού μείνει έγκυος στα 47 της με τα δίδυμα»

Η Hilary Swank είχε μιλήσει για το ταξίδι της προς τη μητρότητα και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με τη γονιμότητά της σε συνέντευξή της στο περιοδικό Women’s Health πέρυσι. Όπως αποκάλυψε, είχε καταψύξει τα ωάριά της σε ηλικία 37 ετών, προτού μείνει έγκυος στα 47 της με τα δίδυμα και γίνει μητέρα στα 48.

«Θα ήθελα να είχα αποκτήσει παιδιά νωρίτερα. Δεν λέω ότι επέλεξα συνειδητά να περιμένω μέχρι τα 47», είχε δηλώσει τότε. «Ήταν, όμως, μια μαγική περίοδος στη ζωή μου, όταν όλα ήρθαν και εκπληρώθηκαν. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, ήταν η κατάλληλη στιγμή».

Η ηθοποιός ανέφερε ότι η δυνατότητα να καταψύξει τα ωάριά της για μελλοντική χρήση ήταν μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που πήρε, προκειμένου να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο να γίνει μητέρα. Όπως εξήγησε, αυτή η επιλογή «αφαιρεί ένα μέρος της πίεσης».

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Παράλληλα, δήλωσε ευγνώμων που έγινε μητέρα σε μεγαλύτερη ηλικία, εκτιμώντας ότι δεν θα ήταν καλύτερη μητέρα αν είχε αποκτήσει παιδιά νωρίτερα.

«Είμαι ένας πολύ διαφορετικός γονιός από αυτό που θα ήμουν ακόμη και στις αρχές της δεκαετίας των 40 μου», είπε στο περιοδικό. «Έχω πολύ περισσότερη υπομονή. Δείχνω πολύ μεγαλύτερη κατανόηση. Και νομίζω ότι ενδιαφέρομαι για όλα τα πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο».

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«Με ενδιαφέρει πραγματικά ο τρόπος που σκέφτονται τα παιδιά. Με συναρπάζει να ανακαλύπτω τι είναι αυτό που τα κινεί και τα διαμορφώνει. Παράλληλα, έχω ήδη εδραιώσει την καριέρα μου, επομένως δεν χρειάζεται να μοιράζω την προσοχή μου ανάμεσα σε αυτήν και σε κάτι άλλο», πρόσθεσε.

«Μπορώ πραγματικά να αφοσιώνομαι στα παιδιά μου, να είμαι ουσιαστικά παρούσα στη ζωή τους και να συμμετέχω ενεργά στην ανατροφή τους». Advertisement

Η Hilary Swank κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου το 2005 για την ερμηνεία της στο πολυβραβευμένο αθλητικό δράμα του Κλιντ Ίστγουντ Million Dollar Baby, το οποίο σημείωσε εισπράξεις 216,8 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.

Η ηθοποιός παντρεύτηκε το 2018 τον σύζυγό της, Φίλιπ Σνάιντερ. Οι δυο τους γνωρίστηκαν τον Νοέμβριο του 2016, μέσω ενός ραντεβού στα τυφλά, πέντε μήνες μετά τη λήξη του τρίμηνου αρραβώνα της με τον πρώην επαγγελματία τενίστα Ρούμπεν Τόρες.

Την Τετάρτη, η Hilary Swank δημοσίευσε στο Instagram ένα χαριτωμένο βίντεο, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα: «Πολλοί με ρωτούν ποιο είναι το επόμενο πρότζεκτ μου. Αυτό κυκλοφορεί τον Δεκέμβριο».

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Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της έγινε μέσα από ένα βίντεο. Σε αυτήν, οι συμμετέχοντες κολλούν φωσφορίζοντα στικ πάνω σε σκούρα ρούχα, σχηματίζοντας μια φωτεινή ανθρώπινη φιγούρα.

Στο βίντεο συμμετείχαν ο 53χρονος σύζυγός της, Φίλιπ, καθώς και τα δύο παιδιά τους. Η έκπληξη αποκαλύφθηκε όταν εμφανίστηκε μια μικρή φωτεινή φιγούρα από στικ πάνω στην κοιλιά της ηθοποιού, αποκαλύπτοντας ότι είναι και πάλι έγκυος.

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