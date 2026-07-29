Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη μάχη με τη φωτιά στο Ρέθυμνο, καθώς η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης δημιούργησε δραματικές συνθήκες, οδηγώντας σε μια δύσκολη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τη θάλασσα στον Άγιο Παύλο.

Συνολικά 29 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια διά θαλάσσης, καθώς οι πυκνοί καπνοί και η γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς έκαναν εξαιρετικά επικίνδυνη την παραμονή τους στην περιοχή. Οι εικόνες από την επιχείρηση προκαλούν συγκίνηση, με τον ορίζοντα να έχει καλυφθεί από ένα πυκνό πέπλο καπνού, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις προσπάθειες των διασωστών.

Advertisement

Advertisement

Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή ναυαγοσωστικού σκάφους και ιδιωτικών αλιευτικών, τα οποία προσέγγισαν τους εγκλωβισμένους και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Ανάμεσα στους πολίτες που διασώθηκαν βρίσκονταν ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά. Οι κυβερνήτες των σκαφών χρειάστηκε να επιχειρήσουν κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, καθώς εκτός από την κατάσταση στη θάλασσα είχαν να αντιμετωπίσουν και την περιορισμένη ορατότητα εξαιτίας των καπνών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, κατά την πρώτη επιχείρηση απεγκλωβίστηκαν 17 άτομα, ενώ λίγο αργότερα πραγματοποιήθηκε δεύτερη επιχείρηση, κατά την οποία απομακρύνθηκαν ακόμη 12 πολίτες.

Οι δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ένα ναυαγοσωστικό, αλλά και ιδιωτικά σκάφη, προκειμένου να παρέμβουν άμεσα σε περίπτωση που χρειαστούν νέες διασώσεις.

Η πυρκαγιά εξακολουθεί να δοκιμάζει την περιοχή του Ρεθύμνου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό του πύρινου μετώπου.