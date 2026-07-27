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Η μεγαλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού στο NBA είναι πλέον γεγονός, καθώς ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποτελεί και επίσημα παίκτη των Φιλαδέλφεια Σίξερς, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη θρυλική καριέρα του.

Ο 41χρονος σούπερ σταρ αφήνει πίσω του τους Λος Άντζελες Λέικερς και γίνεται ο τέταρτος – και όπως όλα δείχνουν τελευταίος– σταθμός της πορείας του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Με τέσσερα πρωταθλήματα NBA στο παλμαρέ του, δύο με το Μαϊάμι Χιτ, ένα με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και ένα με τους Λέικερς, ο «Βασιλιάς» φιλοδοξεί να οδηγήσει και τη Φιλαδέλφεια στην κορυφή.

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«Δεν μπορώ να το πιστέψω, αυτή είναι η ζωή μου», έγραψε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την ίδια φράση να συνοδεύει και την επίσημη ανακοίνωση των Σίξερς για την απόκτηση του κορυφαίου παίκτη.

Ο Τζέιμς θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα με το αγαπημένο του Νο23, έχοντας ως μεγάλο στόχο την κατάκτηση του πέμπτου πρωταθλήματος της καριέρας του. Παράλληλα, οι Σίξερς ευελπιστούν πως η παρουσία του θα τους οδηγήσει στον πρώτο τίτλο τους μετά το 1983, βάζοντας τέλος σε μια αναμονή που κρατά περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.