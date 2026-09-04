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Μια πρωτοποριακή απόφαση έλαβε η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Federación Española de Fútbol, RFEF), για να προστατεύσει το δικαίωμα των γυναικών ποδοσφαιριστριών στην τεκνοποίηση.

Η Ομοσπονδία ετοιμάζεται να προσφέρει στις παίκτριές της τη δυνατότητα κατάψυξης ωαρίων, καθώς η διατήρηση της γονιμότητας αρχίζει να εντάσσεται στις παροχές που προσφέρουν ομοσπονδίες, λίγκες και σύλλογοι στις αθλήτριες υψηλού επιπέδου.

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Σύμφωνα με την El País, η Βασιλική Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου θα υπογράψει μέσα στο Σεπτέμβριο συμφωνία με κλινική γονιμότητας, ώστε οι παίκτριές της να καταψύχουν τα ωάριά τους ωστε να μπορούν να τεκνοποιήσουν όποτε το θελήσουν.

Παράλληλα, η Ένωση Ισπανών Ποδοσφαιριστών/Ποδοσφαιριστριών ανακοίνωσε πρόσφατα συνεργασία με ιδιωτικό νοσοκομείο, ώστε τα μέλη της να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Η πρωτοβουλία ήρθε έπειτα από σχετική παρέμβαση της Αλέξια Πουτέγιας, δις κατόχου της Χρυσής Μπάλας και πρώην αρχηγού της Μπαρτσελόνα (μετακόμισε πια στο Λονδίνο και τις London City Lionesses), η οποία έθεσε το ζήτημα της μητρότητας και της γονιμότητας στην ομοσπονδία, σύμφωνα με την El País.

«Είναι τεράστια πρόοδος επειδή η Ομοσπονδία καταλαβαίνει ότι “υπηρετείτε τη χώρα σας πηγαίνοντας κόντρα στο βιολογικό σας ρολόι, ότι δεν μπορείτε να σταματήσετε και ότι δεν μπορείτε να γίνετε μαμάδες επειδή χρειάζεστε το σώμα σας για να λειτουργήσετε”».

Αυτό που απουσιάζει ωστόσο, σύμφωνα με την El País, είναι ένα κοινό πρωτόκολλο για την κατάψυξη ωαρίων και τις μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στον αθλητισμό.

Βασικό σημείο αναφοράς σε διεθνές επίπεδο αποτελεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός κατά του Ντόπινγκ (WADA), ο οποίος εξετάζει τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στις σχετικές διαδικασίες και μπορεί να χορηγήσει άδειες θεραπευτικής χρήσης. Ορισμένες ουσίες που χρησιμοποιούνται κατά τη διέγερση των ωοθηκών περιλαμβάνονται στη λίστα των απαγορευμένων ουσιών και απαιτούν προηγούμενη έγκριση, ενώ άλλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς σχετική άδεια.

Η πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα που υπέγραψε συμφωνία με κλινική για τέτοιου είδους θεραπείες ήταν η Racing Louisville, από το Κεντάκι, το 2021. Η ομάδα δεσμεύτηκε να καλύπτει τα μελλοντικά έξοδα κρυοσυντήρησης για τις παίκτριες που αποχωρούν από τον σύλλογο.

Η Εθνική Γυναικών της Ισπανίας έχει κατακτήσει το Μουντιάλ το 2023, δύο φορές το Nations League (2024, 2025), ενώ ήταν φιναλίστ και στο Euro 2025 όπου ηττήθηκε από την Αγγλία.