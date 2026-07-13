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Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα θεωρήσει ότι δεν δεσμεύεται πλέον με το πρωτόκολλο συμφωνίας, στην οποία κατέληξε τον Ιούνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον αυτές οι τελευταίες δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν προκειμένου να τερματιστεί οριστικά πόλεμος, δήλωσε ωστόσο ότι θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με τις μεσολαβήτριες χώρες ώστε να «αποτραπεί μια κλιμάκωση» με τις ΗΠΑ. Στο επίκεντρο της παρούσας αντιπαράθεσης είναι πρωτίστως οι ρυθμίσεις για τα Στενά του Ορμούζ, τον έλεγχο επί των οποίων θέλει να διατηρήσει πλήρως η Τεχεράνη ενώ οι ΗΠΑ με την βοήθεια του Ομάν απεργάζονται άλλα σχέδια.

Οι δηλώσεις ήρθαν καθώς οι εχθροπραξίες μεταξύ των δυο χωρών συνεχίστηκαν για ένα ακόμη 24ωρο με Ουάσιγκτον να υποστηρίζει πως πρόκειται για αντίδραση στις επιθέσεις της Τεχεράνης σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ τα οποία προσπαθεί να ελέγξει πλήρως ενώ το Ιράν αντέδρασε στις αμερικανικές επιθέσεις με πλήγματα σε χώρες του Κόλπου: Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανία.

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«Κάθε φορά που η άλλη πλευρά αποτυγχάνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, εμείς δεν (θα) τηρούμε τις δικές μας (…) Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με τον ίδιο τρόπο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ σε συνέντευξη Τύπου στην Τεχεράνη, μετά την επανάληψη των εχθροπραξιών μεταξύ των δύο εμπολέμων χωρών.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ είπε ωστόσο ότι το Ιράν θα συνεχίσει τις διπλωματικές διαβουλεύσεις με τις μεσολαβήτριες χώρες Κατάρ, Πακιστάν και Ομάν, προκειμένου να «αποτραπεί μία κλιμάκωση» με τις ΗΠΑ.

«Ο ρόλος των μεσολαβητών είναι να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν μια κλιμάκωση των εντάσεων», είπε ο Μπαγαΐ, προσθέτοντας πως η χώρα του είναι σε επαφή «τις τελευταίες ημέρες» με το Κατάρ και το Ομάν, δύο χώρες που έχουν τεθεί στο στόχαστρο στρατιωτικά από την Τεχεράνη, καθώς και με το Πακιστάν.

Το Ιράν προσπαθεί να συμφωνήσει σε έναν κοινό μηχανισμό με το Ομάν για το Στενό του Ορμούζ, όμως η πίεση των ΗΠΑ στο Ομάν παρεμποδίζει τις προσπάθειες, είπε ακόμη ο Μπαγαΐ.

Κλειστά ή ανοιχτά τα Στενά; Και το σχέδιο του Ομάν

Στο μεταξύ η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά και ότι η ελευθερία ναυσιπλοΐας πρέπει να διασφαλιστεί. «Τα Στενά του Ορμούζ είναι ένας ζωτικής σημασίας θαλάσσιος διάδρομος για το παγκόσμιο εμπόριο. Το Ιράν δεν τα ελέγχει», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

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Από την πλευρά της, η ιρανική Φρουρά της Επανάστασης απέρριψε τη θέση των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι τα στενά αποτελούν ιρανική επικράτεια και ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει «παράνομες παρεμβάσεις» ενώ από χθες ανακοίνωσε πως είναι και πάλι κλειστά.

Επίσης, μετά την ολοκλήρωση, το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, ενός γύρου συνομιλιών μεταξύ του Ομάν και του Ιράν στη Μουσκάτ σχετικά με τις ρυθμίσεις της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ελευθερίας διέλευσης, αμερικανικά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι το Σουλτανάτο του Ομάν επεξεργάζεται πρόταση για την οργάνωση της θαλάσσιας κυκλοφορίας μέσω δύο ξεχωριστών διαδρόμων, οι οποίοι θα λειτουργούν υπό διαφορετικά, συμφωνημένα καθεστώτα.

Σύμφωνα με πηγή που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις και την οποία επικαλέστηκε το CNN, το Ομάν έχει ετοιμάσει προσχέδιο πρότασης για τη ρύθμιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ μέσω δύο θαλάσσιων διαδρόμων, καθένας από τους οποίους θα διέπεται από διαφορετικές ρυθμίσεις.

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Η ίδια πηγή διευκρίνισε ότι, βάσει της πρότασης, η οποία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, και οι δύο διάδρομοι θα παραμείνουν ανοικτοί στη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Το προσχέδιο προβλέπει ότι η ναυσιπλοΐα στον νότιο διάδρομο, ο οποίος διέρχεται από τα χωρικά ύδατα του Ομάν, θα συνεχιστεί ελεύθερα, σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε πριν από την έναρξη του πολέμου.

Αντίθετα, τα πλοία που θα κινούνται μέσω του βόρειου διαδρόμου, ο οποίος βρίσκεται εντός των ιρανικών χωρικών υδάτων, θα χρειάζονται προηγούμενη έγκριση από την Τεχεράνη, χωρίς ωστόσο να επιβάλλονται τέλη διέλευσης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

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Το τηλεοπτικό δίκτυο ABC μετέδωσε, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο και πηγή με γνώση των επαφών, ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, επέστρεψε στην Τεχεράνη, μεταφέροντας την ομανική πρόταση για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ.

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