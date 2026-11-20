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Συγκίνηση έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η είδηση του θανάτου της Φιόνα, ενός από τους πιο γνωστούς ιπποπόταμους σε ζωολογικούς κήπους της χώρας. Το 9χρονο ζώο, που είχε γίνει ιδιαίτερα αγαπητό στο κοινό, πέθανε έπειτα από επιπλοκές που προκλήθηκαν όταν κατάπιε ένα πλεκτό σκουφάκι, το οποίο κατέληξε στον χώρο φιλοξενίας του στον ζωολογικό κήπο του Σινσινάτι.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των κτηνιάτρων και των φροντιστών να απομακρύνουν το αντικείμενο από τον οργανισμό της, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και τελικά δεν κατάφερε να επιβιώσει.

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«Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε μαζί σας τη συνταρακτική είδηση ότι η Φιόνα δεν τα κατάφερε, παρά τις πολλαπλές προσπάθειες των εξαιρετικών κτηνιάτρων και των φροντιστών μας να τη βοηθήσουν να ξεπεράσει αυτό που τελικά εξελίχθηκε σε επείγον ιατρικό περιστατικό», ανέφερε ο ζωολογικός κήπος σε ανακοίνωσή του.

Η Φιόνα ζύγιζε περίπου 1.113 κιλά και οι γιατροί είχαν κρίνει ότι μια χειρουργική επέμβαση θα ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη για την ηλικία και το μέγεθός της. Για τον λόγο αυτό επιχείρησαν να βοηθήσουν τον οργανισμό της να αποβάλει φυσικά το σκουφάκι μέσω του πεπτικού συστήματος.

Πώς κατέληξε το σκουφάκι στον χώρο της Φιόνα

Σύμφωνα με το Associated Press, το περιστατικό σημειώθηκε όταν ένας επισκέπτης του ζωολογικού κήπου πέταξε το σκουφάκι στον αέρα. Το αντικείμενο αναπήδησε σε έναν ανεμιστήρα οροφής και στη συνέχεια έπεσε στον χώρο όπου φιλοξενούνταν η Φιόνα.

Ο ιπποπόταμος το κατάπιε, χωρίς να εμφανίσει αρχικά ανησυχητικά συμπτώματα. Λίγες ημέρες αργότερα, ωστόσο, άρχισε να χάνει την όρεξή του, γεγονός που κινητοποίησε τους φροντιστές του.

Το προσωπικό προσπάθησε να αυξήσει την ποσότητα της τροφής που λάμβανε, ελπίζοντας ότι το αντικείμενο θα περνούσε από το πεπτικό της σύστημα. Παράλληλα, οι κτηνίατροι αναζητούσαν εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης, καθώς η χειρουργική αφαίρεση θεωρήθηκε υπερβολικά επικίνδυνη.

Μία από τις μεθόδους που δοκιμάστηκαν ήταν η χρήση μιας δονούμενης πλατφόρμας, η οποία μεταφέρθηκε από φάρμα αλόγων, με στόχο να διευκολύνει τη διέλευση του ξένου αντικειμένου.

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Σε βίντεο που είχε δημοσιεύσει ο ζωολογικός κήπος, η Φιόνα εμφανιζόταν να φυσά δυνατά από τα ρουθούνια της και να κινείται στον χώρο της. Εκείνη την περίοδο, οι κτηνίατροι είχαν χαρακτηρίσει τις αντιδράσεις της ενθαρρυντικές.

Ωστόσο, η δεύτερη καταστολή στην οποία υποβλήθηκε την Τρίτη, προκειμένου να εξεταστεί η κατάστασή της, δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Το υπερηχογράφημα έδειξε ότι το έντερό της εξακολουθούσε να προσπαθεί να προωθήσει το σκουφάκι, χωρίς όμως να έχει επιτευχθεί η απομάκρυνσή του.

Παρά την υποστηρικτική φροντίδα που της παρείχαν οι ειδικοί, η Φιόνα δεν ανέκαμψε.

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Η πρόωρη γέννηση που την έκανε διάσημη σε όλο τον κόσμο

Η ιστορία της Φιόνα είχε συγκινήσει εκατομμύρια ανθρώπους ήδη από το 2017, όταν γεννήθηκε πρόωρα, έξι εβδομάδες πριν από το κανονικό, και χρειάστηκε εντατική φροντίδα για να επιβιώσει.

Κατά τη γέννησή της ζύγιζε μόλις 13,2 κιλά, βάρος εξαιρετικά χαμηλό για νεογέννητο ιπποπόταμο του είδους της. Ήταν τόσο αδύναμη που δεν μπορούσε αρχικά να σταθεί μόνη της ή να θηλάσει.

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Οι εργαζόμενοι του ζωολογικού κήπου επιστράτευσαν κάθε δυνατή μέθοδο για να τη βοηθήσουν. Άρμεγαν με το χέρι τη μητέρα της, ώστε να εξασφαλίσουν το απαραίτητο γάλα, ενώ κατέγραφαν με φωτογραφίες και βίντεο τα στάδια της ανάρρωσής της.

Η πορεία της έγινε γνωστή διεθνώς και η Φιόνα εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αγαπημένα ζώα του ζωολογικού κήπου, αποτελώντας σύμβολο δύναμης και επιμονής.

Τα μηνύματα αποχαιρετισμού και η συγκίνηση

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, πολλοί θαυμαστές της επισκέφθηκαν τον ζωολογικό κήπο του Σινσινάτι για να την αποχαιρετήσουν.

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Ο δήμαρχος της πόλης, Αφτάμπ Πουρεβάλ, την αποκάλεσε «σύμβολο επιμονής και χαράς», ενώ ο κυβερνήτης του Οχάιο, Μάικ ΝτεΓουάιν, τη χαρακτήρισε «πραγματικό είδωλο».

Ανάμεσα σε όσους εξέφρασαν τη θλίψη τους ήταν και η Τσέλσι Κλίντον, κόρη του Μπιλ και της Χίλαρι Κλίντον, η οποία θυμήθηκε τις ξεχωριστές στιγμές που είχε περάσει μαζί της.

«Θα κρατώ πάντα ως πολύτιμα ενθύμια τα έργα τέχνης που δημιούργησε η Φιόνα για μένα και τα χαμόγελα που μου χάρισε», έγραψε.

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Μήνυμα αποχαιρετισμού δημοσίευσε και η δεύτερη κυρία των ΗΠΑ, Ούσα Βανς, σε κοινή ανάρτηση στο Instagram με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς. Η οικογένειά τους διατηρεί κατοικία στο Σινσινάτι και είχε επισκεφθεί αρκετές φορές τον ζωολογικό κήπο.

«Λυπηθήκαμε πολύ όταν μάθαμε τα νέα για τη Φιόνα. Η οικογένειά μας απολάμβανε πολύ τις επισκέψεις της στον ζωολογικό κήπο του Σινσινάτι», έγραψε η Ούσα Βανς, αποχαιρετώντας το ζώο που είχε κερδίσει την αγάπη μικρών και μεγάλων.