Μια νέα είδηση μετέδωσε νωρίτερα σήμερα (7/1) ιταλικό μέσο σχετικά με τη νύχτα του δράματος στο δημοφιλές θέρετρο Κραν Μοντανά της Ελβετίας.

Σύμφωνα με το ιταλικό μέσο και χωρίς να έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα οι πληροφορίες, υπάρχει στα χέρια των ελβετικών Αρχών βίντεο από κλειστό κύκλωμα που δείχνει, λίγα μόλις λεπτά αφότου έχει ξεσπάσει η φωτιά στο μπαρ Constellation, την ιδιοκτήτρια Τζέσικα Μορέτι να «το σκάει» με τις εισπράξεις της βραδιάς.

🔴🇨🇭 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — VÉRITABLE SCANDALE : une caméra de vidéosurveillance à Crans-Montana aurait filmé la propriétaire du bar, Jessica Moretti, s’échapper du bar peu après le début de l’incendie avec LA CAISSE D’ARGENT de la RECETTE DE LA SOIRÉE. pic.twitter.com/5tKAUTBgRn — Bastion (@BastionMediaFR) January 7, 2026

Πρόκειται για μια σοκαριστική πληροφορία η οποία μπορεί και να αλλάξει την πορεία της έρευνας, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος της ιταλικής τηλεόρασης.

Ο Ζακ Μορέτι και η σύζυγός του Τζέσικα, το ζευγάρι Γάλλων που διαχειρίζονται το μπαρ Le Constellation, όπου συνέβη η τραγωδία, κατέθεσαν στις Αρχές και αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι.

🚨🇨🇭 FLASH | Les CAMÉRAS DE VIDÉOSURVEILLANCE de Crans-Montana montreraient la GÉRANTE du bar Constellation, Jessica Moretti, s’enfuyant avec la CAISSE DE L’ÉTABLISSEMENT juste après le début de l’incendie. (médias italiens) pic.twitter.com/KQorFo71Tt — AlertesInfos (@AlertesInfos) January 7, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Le Parisien, o Μορέτι, με καταγωγή από την Κορσική, είναι γνωστός στη γαλλική δικαιοσύνη για παλαιότερες υποθέσεις πορνείας, ενώ είχε φυλακιστεί πριν 20 χρόνια για υπόθεση απάτης, απαγωγής και παράνομης κράτησης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το γαλλικό μέσο, δεν συνδέεται πλέον με οργανωμένο έγκλημα.

Το ζεύγος Μορέτι είναι γνωστό στην περιοχή και για άλλα δύο εστιατόρια, το «Senso» το οποίο βρίσκεται επίσης στο Κραν Μοντανά και το «Le Vieux Chalet» στο Λενς.

Το βράδυ της τραγωδίας, ο Ζακ βρισκόταν σε ένα από αυτά τα δύο καταστήματα, ενώ η Τζέσικα ήταν παρούσα στο Constellation.