Ένας 55χρονος αλλοδαπός εμπρηστής ομολόγησε ότι έβαλε τέσσερις διαφορετικές φωτιές που σημειώθηκαν στις 15 Αυγούστου 2025 σε διαφορετικά σημεία της περιοχής της Μυτιλήνης. Τον τελευταίο καιρό μάλιστα γίνονται πολλές έρευνες για να βρεθούν οι εμπρηστές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των φωτιών που παραδέχτηκε ότι προκάλεσε ο εμπρηστής, περιλαμβάνεται και αυτή που έκαψε ολοσχερώς νταλίκα φορτωμένη με περίπου 400 μπάλες άχυρου, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και κινητοποιώντας μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) που μετέβη στη Μυτιλήνη εντόπισε τον ύποπτο, σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της ΕΛΑΣ, ο οποίος οδηγήθηκε για ανάκριση και κατόπιν ομολόγησε τις πράξεις του.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε στους ανακριτικούς υπαλλήλους, κίνητρό του ήταν η αντεκδίκηση προς συμπολίτες του.

Μάλιστα, ομολόγησε ότι τις δύο πρώτες φωτιές τις έβαλε για αντεκδίκηση στους δύο ενοικιαστές των εκτάσεων, την τρίτη γιατί «θόλωσε», ενώ την τέταρτη για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.