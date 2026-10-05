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Το πάρτι για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε στο παλιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ στο Γκάζι.

Το κόμμα που ίδρυσε το 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλη την περίοδο από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, γιορτάζει αυτή την επέτειο αλλά και παράλληλα έχει το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

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Σε μία περίοδο με πυκνές πολιτικές εξελίξεις, η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας καλεί σε συστράτευση και στέλνει μηνύματα ενότητας με φόντο τις κάλπες που θα στηθούν σε λίγους μήνες.

Υπουργοί, βουλευτές και στελέχη της κυβέρνησης και της παράταξης έχουν δώσει ραντεβού για απόψε στην Πειραιώς και Ερμού.

Ήδη ο χώρος έχει γεμίσει από μέλη και φίλους της παράταξης ενώ πολλοί είναι αυτοί που διασκέδασαν συμμετέχοντας σε διάφορα δρώμενα. Από μία επιστροφή στο παρελθόν μέχρι σε παιχνίδια μπάσκετ.