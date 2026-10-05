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Νεκρός σε ηλικία 57 ετών είναι ο Βρετανός πρώην τραπεζίτης και πληροφοριοδότης Σάιμον Άντριεζ, ο οποίος είχε φέρει στο φως στοιχεία σχετικά με τις φερόμενες σχέσεις του Αμερικανού υπουργού Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από τον Άντι Αγκάθαντζελου, ιδρυτή της οργάνωσης Transparency Task Force, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες επίσημες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Άντριεζ έβαλε τέλος στη ζωή του, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση της αιτίας θανάτου από αρμόδια αρχή.

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Ο Άντριεζ είχε διατελέσει διευθυντής στη χρηματοπιστωτική εταιρεία BGC Group, όπου διευθύνων σύμβουλος ήταν ο Λούτνικ, ο οποίος σήμερα είναι υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ.

Ο θάνατος του πρώην τραπεζίτη επιβεβαιώθηκε από τον Αγκάθαντζελου, με τον οποίο ο Άντριεζ είχε συνεργαστεί στο παρελθόν σε εκδηλώσεις σχετικά με την προστασία των πληροφοριοδοτών.

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Σάιμον Άντριεζ, ένα πολύτιμο μέλος της κοινότητάς μας, έφυγε από τη ζωή την περασμένη εβδομάδα», δήλωσε ο Αγκάθαντζελου.

Τα emails για τον Λούτνικ και τον Έπσταϊν

Ο Άντριεζ είχε δηλώσει στο BBC ότι εντόπισε στοιχεία τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, έδειχναν πως ο Λούτνικ δεν είχε αποκαλύψει μια επιχειρηματική σχέση με τον Έπσταϊν.

Συγκεκριμένα, είχε εντοπίσει μια αλληλουχία emails από το 2018, στα οποία ο Λούτνικ και ο Έπσταϊν συζητούσαν τις προοπτικές μιας start-up στην οποία συμμετείχαν και οι δύο. Η έρευνα του Άντριεζ παρουσιάστηκε τον Ιούλιο από την εκπομπή του BBC «File on 4 Investigates», στο επεισόδιο με τίτλο «The Epstein Files: Lutnick, the Royals and the British Whistleblower».

Ο Άντριεζ είχε αναζητήσει στοιχεία στα αρχεία του Έπσταϊν που δημοσιοποιήθηκαν και εντόπισε την επίμαχη αλληλογραφία, η οποία αφορούσε την εταιρεία ψηφιακής διαφήμισης Adfin. Στη συνέχεια μοιράστηκε τα ευρήματά του με μέλη της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

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Τον Φεβρουάριο, ο Λούτνικ επιβεβαίωσε ότι είχε επισκεφθεί το νησί του Έπσταϊν το 2012, γεγονός που ερχόταν σε αντίθεση με προηγούμενες δηλώσεις του ότι είχε διακόψει τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή αρκετά χρόνια νωρίτερα.

Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Πιστώσεων της Γερουσίας, είχε δηλώσει ότι είχε γευματίσει στο νησί του Έπσταϊν ενώ βρισκόταν σε οικογενειακές διακοπές με τη σύζυγο, τα τέσσερα παιδιά και τις νταντάδες τους. Όπως είχε πει, το γεύμα διήρκεσε περίπου μία ώρα.

Η δημόσια αποκάλυψη και το προσωπικό κόστος

Λίγο μετά τη μετάδοση της έρευνας του BBC, ο Άντριεζ μίλησε σε εκδήλωση της Transparency Task Force για την αντιμετώπιση των πληροφοριοδοτών από τις βρετανικές ρυθμιστικές αρχές.

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Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναφέρθηκε και στο προσωπικό τίμημα που, όπως είχε πει, είχε η απόφασή του να μιλήσει δημόσια. Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπόθεση είχε επηρεάσει την καριέρα του, την υγεία του και την οικογένειά του.

Ο Άντριεζ είχε εργαστεί για περισσότερα από 35 χρόνια στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Πριν από την υπόθεση Έπσταϊν, είχε εμπλακεί σε πολυετή διαμάχη με την πρώην εργοδότριά του, BGC, έχοντας καταγγείλει ζητήματα που αφορούσαν τη λειτουργία της εταιρείας. Η αμερικανική Commodity Futures Trading Commission είχε αργότερα επιβάλει στην BGC Financial πρόστιμο 3 εκατ. δολαρίων για παραβάσεις σχετικές με εποπτεία, αναφορές και τήρηση αρχείων, ενώ ο Άντριεζ είχε λάβει βράβευση πληροφοριοδότη από την ίδια αρχή.

Ο Λούτνικ έχει καταδικάσει απερίφραστα τις πράξεις που αποδίδονται στον Έπσταϊν και σε όσους συμμετείχαν στις παράνομες δραστηριότητές του, υποστηρίζοντας ότι τα θύματα των εγκλημάτων του αξίζουν τον σεβασμό και την υποστήριξη όλων.

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Μέχρι στιγμής, δεν έχει παρουσιαστεί δημόσιο στοιχείο που να συνδέει τον θάνατο του Άντριεζ με τον Λούτνικ, τον Έπσταϊν ή τις αποκαλύψεις του. Η αναφορά περί αυτοκτονίας παραμένει, επομένως, κάτι που αποδίδεται σε δημοσιεύματα και όχι σε επίσημα επιβεβαιωμένη αιτία θανάτου.