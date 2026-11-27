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Μια φρικτή δολοφονία με θύμα έναν 44χρονο πατέρα σημειώθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, όταν ο 28χρονος γείτονάς του, Τζόρνταν Γουίλιαμς, φέρεται να του επιτέθηκε με σπαθί, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα. Οι αστυνομικές πηγές περιέγραψαν τον τόπο του εγκλήματος ως έναν από τους χειρότερους που είχαν αντικρίσει ποτέ, ενώ η επίθεση εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια της αρραβωνιαστικιάς του θύματος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ο δράστης φέρεται να πλησίασε τον 44χρονο Άλταρεϊ Κάνινγκχαμ λέγοντάς του «έχω κάτι για σένα» και στη συνέχεια να του επιτέθηκε με ένα μεγάλο αντικείμενο. Αρχικά οι Αρχές εκτίμησαν ότι επρόκειτο για κάποιο ξύλο ή στυλιάρι, ωστόσο στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ήταν σπαθί.

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Το ίδιο όπλο φέρεται να χρησιμοποίησε και εναντίον αστυνομικών της ειδικής μονάδας SWAT, όταν εντοπίστηκε και συνελήφθη έπειτα από πολύωρο ανθρωποκυνηγητό.

«Άφησε την τελευταία του πνοή στην αγκαλιά μου. Δεν μπορούσε να μιλήσει», δήλωσε η αρραβωνιαστικιά του, Έριν Μπέιλι, περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές του συντρόφου της. Η ίδια ανέφερε ότι το πρόσωπό του είχε υποστεί τόσο σοβαρά τραύματα, που ήταν κυριολεκτικά παραμορφωμένο και γεμάτο αίματα.

Ο 44χρονος εργαζόταν στον τομέα της συμβουλευτικής ψυχικής υγείας και είχε γνωρίσει τον 28χρονο γείτονά του μόλις λίγους μήνες πριν από τη δολοφονία. Μάλιστα, στο παρελθόν φέρεται να είχε προσφερθεί να τον βοηθήσει, ωστόσο η συμπεριφορά του τελευταίου είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία.

Ο Κάνινγκχαμ τον είχε χαρακτηρίσει «γείτονα από την κόλαση», καθώς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ο Γουίλιαμς έπαιζε δυνατά μουσική, χτυπούσε τους τοίχους και σε μία περίπτωση είχε πετάξει μια κόκκινη ουσία στην πόρτα του σπιτιού του. Η κατάσταση είχε γίνει τόσο ανησυχητική, ώστε ο 44χρονος είχε εγκαταστήσει κάμερα στο κουδούνι της εξώπορτάς του, προκειμένου να παρακολουθεί τις κινήσεις του γείτονά του.

Η επεισοδιακή σύλληψη

Μετά τη δολοφονική επίθεση, ο 28χρονος διέφυγε με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό που διήρκεσε αρκετές ώρες. Οι αστυνομικοί τελικά τον εντόπισαν σε χώρο στάθμευσης, όπου προσπαθούσε να κρυφτεί κάτω από το μπροστινό κάθισμα του οχήματός του.

«Αρνήθηκε να βγει από το αυτοκίνητο, άρχισε να ψάχνει νευρικά στο εσωτερικό του και συνέχισε να αγνοεί τις εντολές μας», περιέγραψαν οι αστυνομικοί.

Στη συνέχεια, ο Γουίλιαμς επιχείρησε να διαφύγει ξανά, χτυπώντας με το αυτοκίνητό του ένα σταθμευμένο όχημα. Όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον απομακρύνουν από το αυτοκίνητο, εκείνος φέρεται να επιτέθηκε σε έναν από αυτούς με το σπαθί. Ο αστυνομικός γλίτωσε χάρη στη μάσκα προστασίας που φορούσε.

Τελικά, ο 28χρονος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.