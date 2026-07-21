Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται πως δεν αφήνει εύκολα τα φώτα της δημοσιότητας να στραφούν αλλού. Την ημέρα που η Ισπανία και η Αργεντινή μονοπώλησαν το ενδιαφέρον με τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ βρήκε τον δικό του τρόπο να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο.

Ο 41χρονος πλέον ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει ολοκληρώσει την παρουσία του με την εθνική Πορτογαλίας σε Παγκόσμια Κύπελλα, απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης μαζί με την οικογένειά του. Η σύντροφός του, Χεορχίνα Ροντρίγκεζ, μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok ένα βίντεο από τις διακοπές τους, το οποίο μέσα σε λίγες ημέρες συγκέντρωσε περισσότερες από 138 εκατομμύρια προβολές.

Advertisement

Advertisement

Στο βίντεο εμφανίζεται το ζευγάρι να διασκεδάζει σε πισίνα, με τον Ρονάλντο και τη Χεορχίνα να απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους στιγμές μακριά από την πίεση των γηπέδων. Ωστόσο, αυτό που τράβηξε περισσότερο την προσοχή των χρηστών δεν ήταν το σκηνικό των διακοπών, αλλά η επιλογή του Πορτογάλου αστέρα.

Ο Ρονάλντο αποφάσισε να βουτήξει στην πισίνα φορώντας μόνο το λευκό εσώρουχό του, αντί για το συνηθισμένο μαγιό. Η κίνησή του αυτή προκάλεσε χιλιάδες σχόλια, με πολλούς θαυμαστές να σχολιάζουν το χιούμορ και την άνεση του διάσημου ποδοσφαιριστή.

Παράλληλα, αρκετοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων στάθηκαν στο γεγονός ότι το βίντεο δημοσιεύτηκε την ώρα που εκατομμύρια φίλαθλοι παρακολουθούσαν τον τελικό του Μουντιάλ. Κάποιοι θεώρησαν πως ο Ρονάλντο θέλησε με αυτόν τον τρόπο να κλέψει μέρος της δημοσιότητας από το μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός.

Είτε επρόκειτο για μια τυχαία στιγμή είτε για μια καλά υπολογισμένη δημοσίευση, το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο: ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατάφερε για ακόμη μία φορά να γίνει θέμα συζήτησης σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Πορτογάλος αστέρας απέδειξε πως, ακόμη και εκτός αγωνιστικών χώρων, παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλείς και αναγνωρίσιμους αθλητές παγκοσμίως.