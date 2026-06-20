Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Παξ Τζολί–Πιτ, υιοθετημένος γιος της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, εξακολουθεί να διατηρεί επαφές με μέλη της οικογένειας του πατέρα του, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Page Six. Όπως αναφέρεται, ο νεαρός φέρεται να συμμετέχει περιστασιακά σε οικογενειακές συναντήσεις, όπου έχει την ευκαιρία να περνά χρόνο με συγγενείς από την πλευρά Πιτ.

Πηγές αναφέρουν ότι πρόσφατα παρευρέθηκε σε οικογενειακό δείπνο με αφορμή τον αρραβώνα συγγενικού προσώπου, όπου βρέθηκαν επίσης μέλη της ευρύτερης οικογένειας του ηθοποιού. Παρά τις επαφές αυτές, επισημαίνεται ότι η σχέση του Παξ με τον ίδιο τον Μπραντ Πιτ παραμένει περιορισμένη, χωρίς ιδιαίτερη επικοινωνία ανάμεσά τους.

Advertisement

Advertisement

Angelina Jolie’s son Pax maintains ties to dad Brad Pitt despite siblings’ estrangement https://t.co/oyAd8FRIz1 pic.twitter.com/EnP2bMOBg4 — Page Six (@PageSix) June 19, 2026

Την ίδια στιγμή, στο προσκήνιο έρχονται και οι διαφορετικές επιλογές των παιδιών της οικογένειας σχετικά με το επώνυμό τους, καθώς ορισμένα από αυτά έχουν κινηθεί νομικά ή έχουν εκφράσει την πρόθεση να αφαιρέσουν το «Πιτ» από το όνομά τους, επιλέγοντας να χρησιμοποιούν μόνο το «Τζολί» σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο. Οι κινήσεις αυτές έχουν ήδη απασχολήσει τα αμερικανικά μέσα, ειδικά μετά τις πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις και αλλαγές που έχουν γίνει αποδεκτές για κάποια από τα παιδιά.

Με πληροφορίες από το Page six