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Και τρίτη χώρα της Λατινικής Αμερικής χτυπά ο Εγκέλαδος με το Περού να έχει χτυπηθεί από ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών, όπως ανακοίνωσε το περουβιανό ινστιτούτο γεωφυσικής (Instituto Geofísico del Perú / IGP).

Το επίκεντρο εντοπίζεται 35 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κορακόρα στην επαρχία Παρινακότσας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 108 χιλιόμετρα.

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Impact of the 6.7 magnitude earthquake (terremoto) that struck Mollehuaca, Peru, a short while ago. pic.twitter.com/7AJV0RkxO3 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 20, 2026

To ευρωμεσογειακό σεισμολογικό κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) ανέφεραν πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,7 βαθμών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Τρίτη χώρα που χτυπά ο Εγκέλαδος στη Λατινική Αμερική

Το νέο ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου στην Λατινική Αμερική ενισχύει τις ανησυχίες επιστημόνων και πολιτών, καθώς σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία και λιγότερο από δύο μήνες μετά τον διπλό σεισμό που είχε καταγραφεί στη Βενεζουέλα.

⚠️ BREAKING: A powerful M6.6-6.7 earthquake has struck southern Peru.



The tremor hit at a depth of 47 km at 01:00 PM local time, centered near Coracora.



Shaking was widely felt across Apurímac and Ayacucho.



Sismo – Perú – Andahuaylas – Apurímac – Coracora – Temblor pic.twitter.com/bT3xOptf3k — GeoTechWar (@geotechwar) August 20, 2026

Ο γενικός διευθυντής της Γεωλογικής Υπηρεσίας της Κολομβίας, Χούλιο Φιέρο Μοράλες, είχε εξηγήσει ότι η σεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται στη συγκεκριμένη περιοχή οφείλεται στη φυσική τεκτονική δυναμική της δυτικής Κολομβίας και συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την καταβύθιση της πλάκας Νάζκα κάτω από την πλάκα της Νότιας Αμερικής.

Η πλάκα της Νάζκα αποτελεί το νοτιοανατολικό τμήμα του «Δακτυλίου της Φωτιάς» του Ειρηνικού. Εισχωρεί κάτω από την ελαφρύτερη πλάκα της Νότιας Αμερικής και αυτή η βύθιση με ταχύτητα που καλύπτει περίπου 55 έως 60 χιλιοστά ετησίως, δημιουργεί βαθιές ωκεάνιες τάφρους, ισχυρούς σεισμούς και την ηφαιστειακή οροσειρά των Άνδεων.