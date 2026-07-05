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Η Ιταλίδα Maria Vittoria Valori, γνωστή στη χώρα της κυρίως για την έντονη παρουσία της στα social media και τις ιδιαίτερες διατροφικές της επιλογές, βρέθηκε πρόσφατα στη Μύκονο και κατάφερε να τραβήξει πάνω της όλα τα βλέμματα. Η νεαρή, που έχει ποζάρει και για το ιταλικό Playboy, έγινε ξανά viral όταν δημοσίευσε βίντεο από την παραλία της Ψαρρούς, όπου εμφανίζεται να χορεύει στο Nammos και στη συνέχεια να δαγκώνει ωμό φιλέτο ψαριού.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με αρκετούς χρήστες να εκφράζουν αποστροφή για την εικόνα, ενώ δεν έλειψαν και τα επικριτικά σχόλια που έκαναν λόγο για προσπάθεια εντυπωσιασμού και αναζήτησης δημοσιότητας. Η ίδια πάντως φαίνεται να παραμένει αμετακίνητη στις συνήθειές της, υποστηρίζοντας ότι της αρέσει να καταναλώνει ωμά ψάρια, είτε απευθείας από τη θάλασσα είτε σε διάφορες παραλλαγές.

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Παρά τις προειδοποιήσεις ειδικών για τους κινδύνους από την κατανάλωση ωμών ψαριών, όπως τροφικές δηλητηριάσεις, βακτηριακές λοιμώξεις και παρασιτικές μολύνσεις, η ίδια δεν δείχνει να ανησυχεί. Σε παλαιότερες δηλώσεις της έχει αναφέρει ότι ακολουθεί ιδιαίτερη διατροφή, έχοντας αποκλείσει το ψωμί και τα ζυμαρικά εδώ και δύο χρόνια, ενώ καταναλώνει τόσο ωμά όσο και μαγειρεμένα ψάρια αλλά και κρέας.