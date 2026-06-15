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Συναγερμός σήμανε την περασμένη Πέμπτη σε νηπιαγωγείο της περιοχής Σάουγκους στη Σάντα Κλαρίτα της Καλιφόρνιας, όταν ένα παιδί εντόπισε έναν κροταλία κουλουριασμένο μέσα σε παιχνιδόσπιτο στον προαύλιο χώρο.

Κροταλίας εντοπίστηκε σε παιδική κατασκευή

Χάρη στην άμεση αντίδραση του νηπίου, το οποίο ενημέρωσε έγκαιρα τη δασκάλα του, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα και κανένας δεν τραυματίστηκε.

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Στο σημείο κλήθηκε ο ειδικός διαχειριστής ερπετών, Κάρι Κουάσεν, ο οποίος, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο KTLA, επιβεβαίωσε πως επενέβη άμεσα για να απομακρύνει με ασφάλεια το δηλητηριώδες φίδι, προτού υπάρξει κίνδυνος για κάποιον μαθητή ή μέλος του προσωπικού.

Το βίντεο που μοιράστηκε ο Κάρι Κουάσεν δείχνει τον κροταλία να έχει τυλιχτεί κοντά στη δομή του παιδότοπου, ενώ ο ίδιος τον συλλαμβάνει προσεκτικά χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό.