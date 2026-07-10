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Έξι χρόνια συμπληρώνονται από τότε που η Αγία Σοφία, το οικουμενικό σύμβολο του Χριστιανισμού και μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, μετατράπηκε σε τζαμί και έκτοτε δεν λείπουν οι ανιστόρητες δηλώσεις από Τούρκους αξιωματούχους που προσβάλλουν την ιστορική μνήμη.

Σε μία προκλητική ανάρτηση ο υπουργός Πολιτισμού της Τουρκίας χαρακτήρισε την Αγία Σοφία «σύμβολο της Άλωσης», κάνοντας λόγο για μία «ιερή κληρονομιά που οι Τούρκοι πρέπει να παραδώσουν στις επόμενες γενιές».

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Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın imzasıyla hasretin sona erdiği, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açıldığı tarihi günün yıl dönümündeyiz.



Fethin sembolü, Fatih Sultan Mehmet Han’ın eşsiz emaneti Ayasofya’da; Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon… pic.twitter.com/V3gliqFJ8B — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) July 10, 2026

Η προκλητική ανάρτηση του Τούρκου υπουργού Πολιτισμού

«Στην Αγία Σοφία, την ανεκτίμητη παρακαταθήκη του Πορθητή Σουλτάνου Μωάμεθ, συνεχίζουμε με μεγάλη ευαισθησία τις πιο εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης στην ιστορία της Τουρκικής Δημοκρατίας, ώστε να διαφυλάξουμε αυτή την ιερή κληρονομιά και να την παραδώσουμε στις επόμενες γενιές με τρόπο που να ανταποκρίνεται στην αυθεντική της μορφή. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς τον πρόεδρό μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος πρωτοστάτησε στην επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως χώρου λατρείας».