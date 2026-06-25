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Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Τετάρτης στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού, καθώς ηλικιωμένος επιχείρησε να μπει με μαχαίρι στο δωμάτιό της.

Ο 90χρονος συνελήφθη εντός του νοσοκομείου «Αττικόν»﻿, έχοντας στην κατοχή του το μαχαίρι.

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Περίπου στις 10 το βράδυ ο ηλικιωμένος πήγε στο νοσοκομείο και ανέφερε σε υπάλληλο ασφαλείας που βρισκόταν στην είσοδο ότι θέλει να επισκεφτεί μια γνωστή ηθοποιό που νοσηλεύεται εκεί.

Ωστόσο, η συμπεριφορά του προκάλεσε υποψίες στον υπάλληλο ασφαλείας, που προχώρησε σε έλεγχο ενός κουτιού που είχε μαζί του ο άνδρας.

Να σημειωθεί ότι οι κινήσεις του 90χρονου δημιούργησαν υποψίες και σε μια νοσηλεύτρια.

Κατά τον έλεγχο, ο υπάλληλος εντόπισε μέσα στο κουτί -το οποίο είχε γλυκά και λουλούδια -ένα μαχαίρι και ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος είπε στον υπάλληλο ασφαλείας ότι είναι ξάδελφος της ηθοποιού και επιθυμεί να την επισκεφθεί.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ομάδα ΔΙΑΣ και συνέλαβε τον ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος -κατά πληροφορίες- αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

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Ο άνδρας οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου, ενώ ο διοικητής του νοσοκομείου ενημέρωσε τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και τα κίνητρα του ηλικιωμένου άνδρα.

Η εμβληματική ηθοποιός νοσηλεύεται από τις 15 Ιουνίου στο νοσοκομείο «Αττικόν», αφού αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα πνευμονολογικής φύσης.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση, ενώ οι γιατροί αξιολογούν καθημερινά την αποκατάσταση των τραυμάτων της και την ανταπόκρισή της στη θεραπευτική αγωγή.



