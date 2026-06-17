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Ένας εκατομμυριούχος τραπεζίτης συνελήφθη στο Λονδίνο ως ύποπτος για την πολύκροτη υπόθεση «Putney Pusher», την επίθεση που είχε συγκλονίσει τη Βρετανία όταν ένας δρομέας έσπρωξε μια γυναίκα μπροστά σε λεωφορείο στη γέφυρα Πάτνεϊ.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στην κατοικία του υπόπτου στο δυτικό Λονδίνο, ένα σπίτι που σύμφωνα με πληροφορίες αξίζει περίπου 1,8 εκατομμύρια δολάρια. Ο 44χρονος, ο οποίος δεν έχει κατονομαστεί, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ενώ η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Το περιστατικό είχε σημειωθεί στις 5 Μαΐου του 2017, λίγο πριν από τις 8 το πρωί. Ένας άνδρας που έκανε τζόκινγκ στη γέφυρα Πάτνεϊ πλησίασε μια γυναίκα που περπατούσε στο ίδιο σημείο και, χωρίς προειδοποίηση, την έσπρωξε με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει στο οδόστρωμα.

Banker arrested in Putney Pusher case nine years after the incident pic.twitter.com/B2KxGMCiud June 15, 2026

Η γυναίκα βρέθηκε ακριβώς μπροστά από ένα διερχόμενο λεωφορείο, όμως ο οδηγός αντέδρασε άμεσα και κατάφερε να κάνει ελιγμό αποφεύγοντας μια πιθανή τραγωδία. Η 33χρονη τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Ιδιαίτερη εντύπωση είχε προκαλέσει το γεγονός ότι περίπου 15 λεπτά αργότερα ο ίδιος άνδρας επέστρεψε στο σημείο, αυτή τη φορά από την αντίθετη κατεύθυνση. Η γυναίκα, η οποία δεχόταν ακόμη βοήθεια, φέρεται να τον αναγνώρισε και να προσπάθησε να του μιλήσει, όμως εκείνος συνέχισε την πορεία του χωρίς να σταματήσει.

Η υπόθεση είχε γίνει πρωτοσέλιδο σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης και για χρόνια η ταυτότητα του δράστη παρέμενε άγνωστη. Οι αρχές είχαν εξετάσει δεκάδες άτομα και είχαν προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις, όμως κανείς δεν κατηγορήθηκε τελικά και η υπόθεση έκλεισε το 2018.

Ο οδηγός του λεωφορείου είχε περιγράψει αργότερα τη στιγμή ως εξαιρετικά κρίσιμη, σημειώνοντας ότι το κεφάλι της γυναίκας βρέθηκε μόλις λίγα εκατοστά από τον τροχό του οχήματος.

Ο άνδρας που συνελήφθη σήμερα φέρεται να είναι πρώην στρατιωτικός με διακρίσεις και συμμετοχή σε επιχειρήσεις του βρετανικού στρατού. Μετά την αποχώρησή του από τις ένοπλες δυνάμεις ακολούθησε καριέρα στον τραπεζικό τομέα, παρέχοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εύπορους πελάτες.

Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την ταυτότητα του υπόπτου ούτε έχει ανακοινώσει αν θα απαγγελθούν κατηγορίες, ωστόσο η νέα εξέλιξη αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για μια από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις που απασχόλησαν τη βρετανική κοινή γνώμη.