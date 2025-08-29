Η αλυσίδα fast food Taco Bell επανεξετάζει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) στα drive-through εστιατόριά της στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τα viral βίντεο με κωμικά λάθη που συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές.

Σε ένα χαρακτηριστικό περιστατικό, πελάτης «μπλόκαρε» το σύστημα παραγγέλνοντας… 18.000 ποτήρια νερό, ενώ σε άλλο βίντεο φαίνεται ένας πελάτης να εκνευρίζεται καθώς η AI τον πιέζει να προσθέσει κι άλλα ποτά στην παραγγελία του.

Η τεχνολογία εφαρμόστηκε από το 2023 σε περισσότερα από 500 καταστήματα, με στόχο να μειώσει τα λάθη και να επιταχύνει την εξυπηρέτηση. Ωστόσο, στην πράξη προκάλεσε συχνά περισσότερα προβλήματα από όσα έλυσε.

Ο επικεφαλής ψηφιακής στρατηγικής και τεχνολογίας της Taco Bell, Ντέιν Μάθιους, παραδέχθηκε στη Wall Street Journal ότι η εφαρμογή της δεν ήταν πάντα επιτυχημένη: «Μερικές φορές με απογοητεύει, άλλες φορές με εκπλήσσει», είπε, τονίζοντας ότι η εταιρεία «μαθαίνει πολλά» και θα εξετάσει προσεκτικά πού αξίζει να αξιοποιεί την AI και πού όχι.

Όπως υπογράμμισε, ειδικά στα drive-through με υψηλή κίνηση, οι άνθρωποι εξακολουθούν να αποδεικνύονται πιο αξιόπιστοι από τις μηχανές. «Θα εκπαιδεύσουμε τις ομάδες μας ώστε να ξέρουν πότε να αφήνουν την AI να δουλεύει και πότε να παρεμβαίνουν», πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, στα social media πληθαίνουν τα βίντεο με τις αστοχίες της νέας τεχνολογίας. Ένα κλιπ στο Instagram, που έχει ξεπεράσει τα 21,5 εκατομμύρια προβολές, δείχνει πελάτη να ζητά «ένα μεγάλο Mountain Dew» και το σύστημα να επαναλαμβάνει αμήχανα: «Και τι θα πιείτε μαζί με αυτό;».

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι αλυσίδες δοκιμάζουν AI με περιορισμένη επιτυχία. Πέρυσι, η McDonald’s εγκατέλειψε το δικό της πείραμα έπειτα από αλλεπάλληλες γκάφες: σε έναν πελάτη το σύστημα πρόσθεσε μπέικον στο παγωτό του, ενώ άλλος βρέθηκε να χρεώνεται εκατοντάδες δολάρια για μερικές κοτομπουκιές.

Η Taco Bell, πάντως, τονίζει ότι από το 2023 η τεχνολογία έχει επεξεργαστεί με επιτυχία περισσότερες από δύο εκατομμύρια παραγγελίες.

Πηγή: BBC