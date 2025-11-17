Η καλή είδηση πρώτα: Τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 δεν αυξάνονται ούτε ένα ευρώ. Η κακή: Το κράτος δεν έχει καμία διάθεση φέτος να παίξει το παιχνίδι της παράτασης. Όσοι συνηθίζουν να περιμένουν «να τα σπρώξει το ημερολόγιο», θα το πληρώσουν… κυριολεκτικά!
Από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, τα τέλη έχουν αναρτηθεί στο myCAR της ΑΑΔΕ και το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Μέχρι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς όλα πρέπει να έχουν πληρωθεί. Τελεία. Παρατάσεις; Όχι πλέον. Πειραματισμοί με το χρονοδιάγραμμα; Μόνο αν κάποιος θέλει να μάθει πώς λειτουργεί το νέο σύστημα προστίμων…
Πιο υψηλά πρόστιμα για κάθε μήνα που περνάει…
Από φέτος, η ΑΑΔΕ εφαρμόζει κλιμακωτή προσαύξηση για όσους δεν πληρώσουν εγκαίρως:
- 1–31 Ιανουαρίου → +25%
- 1–28 Φεβρουαρίου → +50%
- Από 1η Μαρτίου → +100% (διπλάσιο ποσό)
Και για να μην υπάρξει παρεξήγηση, υπάρχει και κατώτατο πρόστιμο 30 ευρώ, ακόμα κι αν τα τέλη που χρωστάς είναι χαμηλότερα.
Παραδείγματα
Τέλη Κυκλοφορίας: 150€
- 1–31 Ιανουαρίου → +25% = 187,50€
- 1–28 Φεβρουαρίου → +50% = 225€
- Από 1η Μαρτίου → +100% (διπλάσιο ποσό) = 300€
Τέλη Κυκλοφορίας: 820€
- 1–31 Ιανουαρίου → +25% = 1025€
- 1–28 Φεβρουαρίου → +50% = 1230€
- Από 1η Μαρτίου → +100% (διπλάσιο ποσό) = 1640€
Τέλη κυκλοφορίας: 1380€
- 1–31 Ιανουαρίου → +25% = 1725€
- 1–28 Φεβρουαρίου → +50% = 2070€
- Από 1η Μαρτίου → +100% (διπλάσιο ποσό) = 2760€
“Παγίδες” και εξαιρέσεις
Έκανες μεταβίβαση φέτος; Αν πούλησες το ΙΧ μέσα στο 2025, δεν οφείλεις τα τέλη του 2026. Πληρώνει ο ιδιοκτήτης της 1ης Ιανουαρίου.
Είστε συνιδιοκτήτες; Αρκεί ένας να πληρώσει για όλους. Αλλά… Αν δεν πληρώσει κανείς, όλοι θεωρούνται συνυπόχρεοι!
Άλλαξες πινακίδες; Δεν επηρεάζεται η διαδικασία σε τίποτα. Τα αρχεία ενημερώνονται αυτόματα και εσύ πληρώνεις…
Έχεις δηλώσει το όχημα σε ακινησία; Αν το έχεις κάνει πριν την 1/1/2026, δεν χρωστάς τέλη. Δεν πληρώνεις τίποτα.
Ποιος πληρώνει πόσα – Το αιώνιο δίλημμα
Η φόρμουλα μένει ίδια:
1) Οχήματα ταξινομημένα έως 31/10/2010 → πληρώνουν με βάση τον κυβισμό
Από 22€ μέχρι 1.380€ για κινητήρες άνω των 4.000cc.
2) Οχήματα από 1/11/2010 και μετά → πληρώνουν με βάση τα CO₂
Όσο ψηλότερες οι εκπομπές, τόσο υψηλότερα τα τέλη.
Τα πιο «καθαρά» μοντέλα πληρώνουν μηδενικά τέλη. Με άλλα λόγια, δεν πληρώνουν τίποτα!