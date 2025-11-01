Η αγορά ενός σπιτιού φαίνεται πως στάθηκε η αφορμή για να αναζωπυρωθεί μια έντονη κόντρα μεταξύ δύο οικογενειών στα Βορίζια Ηρακλείου, η οποία κατέληξε στο αιματηρό περιστατικό του Σαββάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, όλα ξεκίνησαν πριν από λίγες εβδομάδες, όταν μια οικογένεια που κατοικεί στην κάτω πλευρά του χωριού αποφάσισε να αγοράσει ένα σπίτι στην επάνω πλευρά.

Η απόφαση αυτή φαίνεται πως προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την άλλη οικογένεια, η οποία, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, φέρεται να είχε ζητήσει – με οικονομικό αντάλλαγμα – να μην προχωρήσει η αγοραπωλησία.

Η ένταση κορυφώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στο υπό ανέγερση σπίτι, που αποτέλεσε το επίκεντρο της διαμάχης. Η έκρηξη προκάλεσε αναστάτωση στο χωριό και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αποτέλεσε το έναυσμα για το τραγικό μακελειό που ακολούθησε το πρωί του Σαββάτου, με τουλάχιστον δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη.

Παράλληλα, πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι οι δύο οικογένειες είχαν παλιές διαφορές που σχετίζονταν με βοσκοτόπια της περιοχής. Οι αντιπαραθέσεις αυτές κρατούσαν χρόνια και, κατά το παρελθόν, είχαν οδηγήσει και πάλι σε ένοπλα επεισόδια. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές τονίζουν πως το σημερινό περιστατικό δεν σχετίζεται με τη γνωστή βεντέτα που είχε συγκλονίσει τα Βορίζια το 1955, πριν από 70 χρόνια.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, προσπαθώντας να ενώσει τα κομμάτια ενός τραγικού παζλ, που ξεκίνησε από μια φαινομενικά ασήμαντη αγοραπωλησία και κατέληξε σε ανείπωτη τραγωδία.