Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Τεχεράνη αρνήθηκε «κατηγορηματικά» σήμερα οποιαδήποτε εμπλοκή σε σχέδιο επίθεσης εναντίον στρατιωτικής βάσης στην Αγγλία, που έχει χρησιμοποιηθεί από τις ΗΠΑ προκειμένου να πλήξουν το Ιράν, μετά από δημοσιεύματα στον Τύπο ότι η βρετανική αστυνομία διερευνά πιθανή ιρανική ευθύνη στο συμβάν.

Η ιρανική πρεσβεία στο Λονδίνο με ανάρτησή της στο X τόνισε ότι «απορρίπτει κατηγορηματικά (…) τις πρόσφατες αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες που δημοσιεύθηκαν από ορισμένα άτομα και βρετανικά μέσα ενημέρωσης, που επιχειρούν να συνδέσουν το Ιράν με τη σύλληψη πέντε υπόπτων» κοντά στη στρατιωτική βάση Φέρφορντ.

Advertisement

Advertisement

Στο μεταξύ νέα στοιχεία έρχονται συνεχώς στο φως με την εμπλοκή των πέντε ανδρών, όλοι Βρετανοί υπήκοοι, που συνελήφθησαν το πρωί της Κυριακής κοντά στη στρατιωτική βάση, ως ύποπτοι για «προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας» και παραμένουν υπό κράτηση.

Britain is investigating whether Iran was behind a suspected bomb plot targeting RAF Fairford, a key UK base used by the US during the Iran war and home to strategic US bombers, including B-52 and B-1B Lancer aircraft – The Telegraph.



UK investigators are examining several… pic.twitter.com/gyLKkbcZml September 27, 2026

Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές είναι και οι 5 είναι κάτοικοι Λονδίνου, ηλικίας από 23 έως 25 ετών. Τρεις από τους συλληφθέντες κατοικούν στο Γουεστμίνστερ, ένας στο Κάμντεν και ένας από το Γουίλσντεν.

Οι αστυνομικοί, μάλιστα, τους έγδυσαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι ενδέχεται να φορούσαν γιλέκα αυτοκτονίας. Οι ύποπτοι φέρονται να διέφυγαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις πριν εντοπιστούν και συλληφθούν, μεταδίδουν τόσο η Daily Mail όσο και ο Guardian.

Σε συναγερμό η βρετανική MI6

Η υπόθεση έχει προκαλέσει συναγερμό στις βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο η φερόμενη επίθεση να συνδεόταν με το Ιράν, παρά την αντίθετη διαβεβαίωση της Τεχεράνης. Η βάση της RAF στο Fairford έχει χρησιμοποιηθεί από αμερικανικά βομβαρδιστικά για επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, γεγονός που έχει εντείνει τα ερωτήματα για το πιθανό κίνητρο.

Έτσι, οι βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας παραμένουν σε υψηλό συναγερμό, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχουν περαιτέρω απειλές. Πηγές που επικαλούνται βρετανικά Μέσα υποστήριξαν ότι οι πέντε άνδρες βρίσκονταν κοντά στην πραγματοποίηση μιας «πολύ μεγάλης επίθεσης».

Advertisement

Στην περιοχή φέρεται να αναπτύχθηκαν επίσης άνδρες των ειδικών δυνάμεων SAS.

Στο μεταξύ, οι βρετανικές αρχές επιμένουν ότι δεν είχαν γνώση της συγκεκριμένης συνωμοσίας, υπογραμμίζοντας ότι οι συλλήψεις δεν ήταν προγραμματισμένες εκ των προτέρων, παρά ορισμένες δηλώσεις που έδωσαν διαφορετική εντύπωση.

Ωστόσο, οι βρετανικές αρχές υπογραμμίζουν ότι είναι ακόμη νωρίς για να αποδοθεί συγκεκριμένο κίνητρο ή να επιβεβαιωθεί η σύνδεση με το Ιράν.

Advertisement

Aνώτατη αξιωματούχος της αντιτρομοκρατικής, δήλωσε ότι πρόκειται για «μια εξαιρετικά σύνθετη και μεγάλης κλίμακας επιχείρηση», στην οποία συμμετέχουν η τοπική και η εθνική αστυνομία, το υπουργείο Άμυνας και άλλες υπηρεσίες.

«Γνωρίζω ότι αυτό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, αλλά θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι η δραστηριότητά μας αποσκοπεί στην εθνική ασφάλεια και, πάνω απ’ όλα, στη δική τους ασφάλεια», ανέφερε.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τους ένοπλους αστυνομικούς που έφτασαν πρώτοι στο σημείο, χωρίς να γνωρίζουν τι ακριβώς θα αντιμετώπιζαν.

Advertisement

Η ίδια ζήτησε επίσης να περιοριστούν οι εικασίες σχετικά με τα κίνητρα των δραστών και τις γεωπολιτικές προεκτάσεις, επισημαίνοντας ότι η αντιτρομοκρατική χρειάζεται χρόνο για να διεξαγάγει την έρευνα «προσεκτικά και διεξοδικά».

Πως ενημερώθηκαν οι Αρχές

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης είχε μια γυναίκα από την περιοχή, η οποία επέστρεφε με το αυτοκίνητό της από πάρτι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Λίγα μέτρα από τη RAF Fairford, είδε τρία μεγάλα λευκά βαν να έχουν αποκλείσει έναν δρόμο μέσα στο χωριό, γεγονός που της φάνηκε ιδιαίτερα ύποπτο. Λίγο αργότερα, μια ομάδα άγνωστων ανδρών φέρεται να άρχισε να τρέχει προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

Advertisement

Η γυναίκα κάλεσε την άμεση δράση όμως στη συνέχεια εξέφρασε την απορία της επειδή, όπως υποστηρίζει, κανένας εκπρόσωπος της Αστυνομίας δεν επικοινώνησε ξανά μαζί της, παρά το γεγονός ότι είχε δώσει τα στοιχεία της.

Advertisement

Η αγρότισσα αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας Γουεστ Στρίτινγκ ότι εκείνη είχε μόνο «ένα μέρος της εικόνας» σχετικά με την επιχείρηση.

«Ξέρω ότι κάποιοι από τους ανωτέρους σήμερα είπαν ότι δεν είχα την πλήρη εικόνα, αλλά η εικόνα που είχα ήταν τρία εξαιρετικά ασυνήθιστα οχήματα σταθμευμένα στη μέση του χωριού μας και μια ομάδα άγνωστων ανδρών να τρέχει γύρω. Αυτή ήταν η εικόνα μου. Δεν ξέρω αν ήταν η πλήρης εικόνα ή όχι», είπε.

Και πρόσθεσε: «Δεν ξέρω πώς γνωρίζει ποια εικόνα έχω, αφού δεν τον έχω συναντήσει ποτέ. Κυριολεκτικά κανείς από οποιαδήποτε επίσημη υπηρεσία δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου ή με κάποιον άλλο στο χωριό. Ούτε τώρα, καμία συνέχεια από την Αστυνομία, παρότι είχαν τον αριθμό μου όταν κάλεσα το 999. Είναι πολύ περίεργο».

Advertisement



